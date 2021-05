De verschillende regeringen van ons land gaan het volgende week dinsdag op het Overlegcomité hebben over de mogelijke opheffing van het verbod op amateursportwedstrijden. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdagmiddag gezegd in de Kamer.

Vanaf 8 mei, komende zaterdag dus, is het opnieuw toegelaten om in openlucht te sporten in groepen van 25. Maar amateursportwedstrijden blijven verboden, kaartte Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert donderdag aan in de Kamer.

De anomalie zal volgende week dinsdag alvast besproken worden in het Overlegcomité, antwoordde De Croo. 'Het Overlegcomité zal dinsdag inderdaad bekijken of dat wedstrijdverbod moet worden opgeheven, het staat op de agenda', zei hij. 'Ik ben ervan overtuigd dat we een manier kunnen vinden zodat ze wel veilig kunnen plaatsvinden.'

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zei gisteren/woendag in het Vlaams parlement al dat hij amateursportwedstrijden opnieuw wil kunnen toelaten. 'Vanaf 8 mei kunnen we weer buiten sporten met 25. Dat zou logischerwijze ook moeten kunnen voor wedstrijden, als die worden georganiseerd binnen de geldende regels', klonk het.

Vanaf 8 mei, komende zaterdag dus, is het opnieuw toegelaten om in openlucht te sporten in groepen van 25. Maar amateursportwedstrijden blijven verboden, kaartte Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert donderdag aan in de Kamer. De anomalie zal volgende week dinsdag alvast besproken worden in het Overlegcomité, antwoordde De Croo. 'Het Overlegcomité zal dinsdag inderdaad bekijken of dat wedstrijdverbod moet worden opgeheven, het staat op de agenda', zei hij. 'Ik ben ervan overtuigd dat we een manier kunnen vinden zodat ze wel veilig kunnen plaatsvinden.' Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zei gisteren/woendag in het Vlaams parlement al dat hij amateursportwedstrijden opnieuw wil kunnen toelaten. 'Vanaf 8 mei kunnen we weer buiten sporten met 25. Dat zou logischerwijze ook moeten kunnen voor wedstrijden, als die worden georganiseerd binnen de geldende regels', klonk het.