Alle amateurmatchen worden opgeschort en er mogen geen supporters meer aanwezig zijn bij profwedstrijden in België, dat besliste het Overlegcomité vrijdagochtend. De maatregelen gelden al vanaf vandaag/vrijdag.

Wedstrijden zijn dus verboden in de amateurreeksen, maar trainingen kunnen nog steeds plaatsvinden in openlucht. Ook jeugdwedstrijden voor kinderen jongeren dan 18 jaar blijven toegelaten, maar met maximaal 1 gezinslid per speler langs de zijlijn. Drank en voedsel verkopen zijn verboden en de mondmaskerplicht blijft overeind rond het terrein.

Bij de indoorsporten moet de regel van anderhalve meter afstand gerespecteerd worden. Voor kinderen onder de twaalf jaar blijven contactsporten wel mogelijk. De zwembaden blijven open.

Voor het Belgische voetbal betekent dat de wedstrijden in 1A en 1B nog mogen doorgaan, maar wel zonder publiek. De regels gaan in vanaf vrijdag/vandaag, waardoor KV Kortrijk-Anderlecht 's avonds de eerste match is zonder supporters.

