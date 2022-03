Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de sportactualiteit.

De storm rond de komst van Marc Overmars bij Antwerp gaat maar niet liggen. De ene na de andere sponsor haakt af.

'Op zich zal dat Antwerp niet in de financiële problemen brengen. Er is maar één sponsor belangrijk en dat is Ghelamco, het bedrijf van Paul Gheysens. En die heeft Overmars gehaald.'

'Bij Antwerp moeten ze zich niettemin toch verkeken hebben op al de reacties waarvoor de komst van Overmars hebben gezorgd. In welk klimaat gaat die daar nu aan de slag? Hoe moet je in elkaar zitten om midden die groeiende verontwaardiging je job te doen alsof er niets is gebeurd?'

'In Nederland is het onbegrip nog veel groter. Overmars zou beter de eer aan zichzelf houden, hij had nooit zo snel weer aan de slag mogen gaan. Het geld heeft hij niet nodig. Maar kennelijk wilde hij zo rap mogelijk weer meedraaien in die voetbalcarrousel.'

'Het blijft verbijsterend dat Antwerp al meteen na zijn ontslag met Overmars contact opnam. Alsof de voetbalwereld echt is uitgegroeid tot een wereld zonder ethiek. En dan zelf maar blijven praten over normen en waarden.'

De verjongde nationale ploeg stelde teleur in Ierland. Maar bondscoach Roberto Martínez was niet ontevreden.

'Je wordt wel eens moe van dat optimisme van Martínez. Hij was uiteraard teleurgesteld over het resultaat, maar sprak van een perfecte oefening. De vraag is wat je van dat soort matchen leert. Behalve dan dat die minder ervaren spelers, zoals Martínez zegt, bepaalde aspecten moeten leren controleren. Misschien wordt het dinsdag tegen Burkina Faso anders, maar met het oog op het WK brengen deze matchen je amper vooruit.'

'Op dit moment moet het WK vooropstaan. Daar krijgt deze generatie echt de allerlaatste kans om een titel te pakken. En dat zal met de gevestigde waarden moeten gebeuren.'

© Belga Image

In Gent-Wevelgem werd met de overwinning van Biniam Girmay wielergeschiedenis geschreven. Hij is de eerste Afrikaan die een klassieker wint.

'En dat nadat er een Afrikaanse ploeg werd opgedoekt. Het verhoogt verder de mondialisering die al in het begin van de jaren tachtig werd ingezet. Toen zorgden meer en meer niet-Europese renners voor een grotere uitstraling. Met de doorbraak van Amerikaanse en Australische renners maar ook met de komst van de Colombianen, zoals Luis Herrera, zodat ook sponsors uit overzeese gebieden de weg naar de wielersport vonden.'

'Je moet afwachten tot wat die overwinning van Girmay leidt. Hij is een perfecte ambassadeur, een renner die zich uitstekend verkoopt, een gezond zelfvertrouwen heeft en heel goed Engels spreekt. En vooral: hij is getalenteerd.'

'Maar andere Afrikanen van zijn niveau zijn er niet. Misschien dat de organisatie van het WK in Rwanda, in 2025, voor een boost zorgt, maar de weg is nog lang. Je moet de voorwaarden scheppen dat het talent dat er in Afrika is kan doorsluizen zodat het zich verder kan ontwikkelen. Het is de stap die destijds ook Amerikaanse en Australische wielrenners hebben gezet. In afwachting daarvan klopt er nog een jonge renner nadrukkelijk aan de deur. En moet je vaststellen dat dit voorseizoen van een zeer hoog niveau is. Met wedstrijden die spektakelstukken zijn. Het zal de wielersport nog meer in de lift zetten.'

