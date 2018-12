Overname van stamnummer SK Beveren is bijna rond

SK Beveren, in de jaren 1970 en 1980 erg succesvol met twee landstitels en twee eindzeges in de Beker van België, fuseerde in 2010 met Red Star Waasland. Het nieuwe team, de huidige eersteklasser Waasland-Beveren, ging onder het stamnummer van Red Star Waasland voetballen en onder het mythische 2300 van SK Beveren speelde voortaan alleen een vrouwenteam. Maar daar lijkt verandering in te komen, nu Yellow Blue SK Beveren het oude stamnummer bijna te pakken heeft. Dat is een nieuw opgerichte club die in derde provinciale ruim aan kop staat.

Helemaal rond is de stamnummerwissel nog niet. 'KSK Beveren heeft in het afgelopen jaar samen met Yellow Blue SK Beveren enorm hard gewerkt en veel stappen gezet teneinde een veelbelovende toekomst vanaf 2019 tegemoet te zien', citeert TV Oost Nieuws de club. 'De nodige stappen werden intussen gezet en afgerond om de slagzin 'Traditie-Trots-Toekomst' in al haar glorie te laten weerklinken in 2019.' In maart zullen naar verwachting de laatste handtekeningen gezet worden.

Yellow Blue SK Beveren is niet de enige Belgische club die jaagt op het stamnummer van haar illustere voorganger. Ook Beerschot Wilrijk gaf twee maanden geleden aan dat het een poging voorbereidt om het stamnummer van het oude Beerschot VAC, 13, terug naar het Kiel te halen. 'De naam en het merk 'Beerschot' zijn sterker en echter met 'den 13', motiveerden de clubeigenaars toen hun plannen.

Niet onbelangrijk: een club die een stamnummer kan overnemen, neemt ook de erelijst mee over. Yellow Blue SK Beveren zou dan kunnen aanspraak maken op de titels en bekers van SK Beveren. Aan 'den 13' van Beerschot hangen zelfs zeven landstitels en twee bekers vast.