'Overschatte Ivan Leko plots zichzelf?'

Club Brugge-trainer Ivan Leko maakte in deze fase van de competitie een pijnlijke uitschuiver en dreigt dit thema de komende weken te gaan beheersen.

Vreemd was het wel, dat Ivan Leko net aan de vooravond van play-off 1 liet weten dat hij een beslissing over zijn toekomst heeft genomen. De conclusie dat hij straks bij blauw-zwart vertrekt was dan snel getrokken. Want Leko, die deze woorden later weer afzwakte, wordt niet uitgenodigd voor een gesprek over een contractverlenging, het bestuur wil daarmee wachten. Allicht daarom houdt de Kroaat liever de eer aan zichzelf. En kan hij straks rustig het Jan Breydelstadion uitstappen. Al dan niet met een tweede opeenvolgende titel op zak.

...