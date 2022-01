Vanaf zondag strijden 24 landen om de Afrikaanse titel. Verschillende spelers uit de Jupiler Pro League zullen daar ook aanwezig zijn. Een overzicht.

Zondag wordt in het Stade Omnisport Paul Biya in de Kameroense hoofdstad Yaoundé de 33ste editie van de Afrika Cup afgetrapt. 24 landen verdeeld in 6 groepen strijden om een plaatsje in de finale op 6 februari. Bij de deelnemende naties zitten ook 26 spelers die actief zijn in de Belgische eerste klasse.

De ploeg die het meest getroffen wordt, is Standard. De Rouches moeten maar liefst vijf spelers een tijdje missen met Abdoul Tapsoba (Burkina Faso), Collins Fai (Kameroen), Selim Amallah (Marokko), Moussa Sissako (Mali) en Hamza Rafia (Tunesië). Daarachter volgen KAA Gent en Charleroi die elk drie spelers moeten afstaan. KV Kortrijk, OH Leuven, KV Oostende en Seraing missen de komende weken allemaal twee spelers.

Voor drie ploegen uit 1A is er goed nieuws. Cercle Brugge, Club, Union en Zulte Waregem zien geen enkele speler vertrekken naar Kameroen. In de strijd om de titel en het behoud is dat een welgekomen bonus voor die clubs.

Opvallend is dat er ook uit de lagere Belgische divisies spelers werden geselecteerd. Zo zitten Souleymane Anne van 1B-club Virton en Houssen Abderrahmane van eerste nationaler Francs Borains in de selectie van Mauritanië. In totaal zullen zo vanaf zondag 28 spelers uit België te bewonderen zijn bij 14 landen op de Afrika Cup.

OVERZICHT Anderlecht: Christian Kouamé (Ivoorkust) Antwerp: Abdoulaye Seck (Senegal) Beerschot: Reda Halaïmia (Algerije) Charleroi: Hervé Koffi (Burkina Faso), Sidney Obissa (Gabon), Adem Zorgane (Algerije) KAS Eupen: Abdul Nurudeen (Ghana) KRC Genk: Joseph Paintsil (Ghana) KAA Gent: Michael Ngadeu (Kameroen), Tarik Tissoudali (Marokko), Sulayman Marreh (Gambia) KV Kortrijk: Faïz Selemani (Comoren), Muhammed Badamosi (Gambia) OH Leuven: Sory Kaba (Guinee), Sofian Chakla (Marokko) KV Mechelen: Samuel Oum Gouet (Kameroen) KV Oostende: Steven Fortès (Kaapverdië), Kenny Rocha Santos (Kaapverdië) Seraing: Ibrahima Cissé (Guinee), Ablie Jallow (Gambia) STVV: Mory Konaté (Guinee) Standard: Abdoul Tapsoba (Burkina Faso), Collins Fai (Kameroen), Selim Amallah (Marokko), Moussa Sissako (Mali), Hamza Rafia (Tunesië) Virton (1B): Souleymane Anne (Mauritanië) Francs-Borains (1ste nationale): Houssen Abderrahmane (Mauritanië)

