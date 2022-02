Manchester City heeft de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez aangetrokken, zo bevestigt de club maandag op de 22e verjaardag van de speler. Alvarez ondertekende een contract voor 5,5 seizoenen maar blijft tot de zomer wel bij zijn huidige team River Plate.

Alvarez scoorde in 96 wedstrijden voor River Plate, waarmee hij vorig jaar kampioen werd, 36 doelpunten en deelde 25 assists uit. In juni 2021 debuteerde de spits voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde intussen vijf caps. City, de ploeg van Kevin De Bruyne, legt voor de Argentijn 17 miljoen euro op tafel. (Belga)

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



