Overzicht fraudeonderzoek: wie werd aangehouden en waarom, wie is weer op vrije voeten?

Er is sinds vrijdagochtend meer duidelijkheid over de schokgolf die woensdag door het Belgische voetbal ging. De onderzoeksrechter liet negen betrokkenen aanhouden, onder wie de twee spilfiguren in het onderzoek: spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Er werden tien mensen in verdenking gesteld, maar vrijgelaten, al dan niet onder voorwaarden.