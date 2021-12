Club Brugge staat dinsdagavond (18u45) op de zesde en laatste speeldag in de groepsfase van de Champions League voor een loodzware opdracht als het wil overwinteren. Maar wat moet er precies gebeuren?

Na de forfaitcijfers tegen RB Leipzig moet Club Brugge vanavond vol aan de bak in en tegen PSG. Aangezien zowel Club als de Duitse ploeg evenveel punten hebben, maar de Red Bull-club een beter doelsaldo heeft in de onderlinge duels, moet de Belgische landskampioen beter doen tegen PSG dan de Duitsers tegen Manchester City. Het moet dus minstens een gelijkspel behalen of de zege pakken. Een aartsmoeilijke opdracht.

Club Brugge haalde op de eerste speeldag in Jan Breydel een (onverhoopt) punt tegen Lionel Messi en co maar dat zet coach Philippe Clement niet aan het dromen. Hij beseft dat blauw-zwart een klein mirakel nodig heeft in het Parc des Princes maar gooit de handdoek zeker niet op voorhand in de ring. 'Het is heel mooi dat we op de zesde speeldag nog mogen dromen. Dat hadden veel mensen niet verwacht in deze groep des dood. Als we ons zouden kwalificeren, zou dat een mirakel zijn in zo'n groep met deze teams en deze budgetten. We gaan er alles aan doen om een derde stunt te halen.'

Bij Club kan Clement putten uit een volledige kern. PSG mist onder meer Neymar en Sergio Ramos. De Parijzenaars zijn al zeker van de tweede plaats achter Manchester City. Niettemin zijn de Parijzenaars niet van plan cadeaus uit te delen, zo verzekert trainer Mauricio Pochettino. 'Dat we al gekwalificeerd zijn, betekent niet dat we niet meer willen winnen', aldus de Argentijn. 'We zullen professioneel zijn en gaan voor de drie punten. PSG moet altijd winnen.'

