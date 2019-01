Overzicht jaarrekeningen Belgische eersteklassers: Genk blijft rijkste club van het land

Elf van de zestien teams in de Jupiler Pro League hebben al hun jongste jaarbalans, van het seizoen 2017/18, neergelegd bij de Nationale Bank. KRC Genk boekte voor het derde jaar op rij winst, weliswaar minder florissant dan in 2016/17: 3,3 miljoen euro tegenover 21,8 miljoen (recordcijfers te danken aan onder meer de uitgaande transfers van Ndidi en Bailey). Ook de bedrijfsopbrengsten daalden vorig seizoen, van 73 naar 50 miljoen euro, wegens geen Europese campagne. Niettemin steeg het eigen vermogen opnieuw, met 3,4 miljoen, tot liefst 47,3 miljoen euro - geen enkele Belgische club komt in de buurt. Bovendien hebben de Limbur...