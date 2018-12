Overzicht: waar brengen de eersteklassers de winter door?

Terwijl u en ik al denken aan vakantie, gaan de voetballers nog even door. In de kerstperiode staan twee speeldagen in 1A op de kalender. Anderlecht en Waasland-Beveren sluiten op 27 december het kalenderjaar af, het nieuwe wordt geopend op vrijdag 18 januari, met een Limburgs duel tussen STVV en KRC Genk.

