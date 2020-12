Gisteren werd met STVV-Beerschot de laatste competitiewedstrijd van 2020 afgewerkt in de Jupiler Pro League. Wie ontpopte zich in 1A tot openbaring en ontgoocheling bij de clubs? Een overzicht.

RSC Anderlecht

Top: Lukas Nmecha

...

Top: Lukas NmechaDe Duitse jeugdinternational met Engelse roots zit al aan tien goals dit seizoen, terwijl de spits er niet in slaagde zich door te zetten in Duitsland en Engeland. De 22-jarige spits wordt gehuurd zonder aankoopoptie van Manchester United, een stevige handicap, waardoor hij dus vermoedelijk niet lang meer in België zal vertoeven. Flop: Peter ZuljBij zijn komst was de 27-jarige Oostenrijker er zeker van dat hij snel de beste middenvelder van de Belgische competitie zou worden. We wachten nog altijd op wat hij echt in zijn benen heeft zitten. De kans is groot dat we het niet meer meemaken, want een vertrek lijkt aanstaande.Top: Lior RefaelovOp je 34e een tweede jeugd beleven, goed zijn voor de beslissende treffer in de bekerfinale versus Club Brugge en tegen Tottenham, maar ook in totaal met zes doelpunten en drie assists een groot aandeel hebben in het subtopparcours: de Israëlische middenvelder kende een mooi tweede huwelijk met Ivan Leko.Flop: Didier Lamkel ZéDe Kameroener vierde, na een moeilijke zomer en veel nukken, nog mee tijdens de bekerfinale. Maar eind augustus werd de breuk definitief, na de frats te veel. Trad vier keer aan, hetgeen leidde tot slechts 4 op 16! Leko hield niet van de flankspeler. Vist de nieuwe trainer hem alsnog op, of wordt het een ticket richting uitgang?Top: Raphael HolzhauserDe kampioen uit 1B kende als neofiet heel wat uitblinkers. Even goed hadden hier Tarik Tissoudali of Ismaila Coulibaly kunnen staan. Maar we gaan toch voor Raphael Holzhauser, omdat de Oostenrijkse spelverdeler simpelweg de meest bepalende factor was. Met statistieken die boekdelen spreken: 11 goals en 9 assists in 17 wedstrijden.Flop: Denis PrisjinenkoDe Duitse verdediger gold als de onverwoestbare rots. Maar sinds de promotie komt hij nog amper in het stuk voor. De routinier begon nochtans als titularis, maar verloor zijn basisplek aan Jan Van den Bergh. Jammer, want Prisjinenko is een attractie op en naast het veld. Iemand die ook steeds volle inzet toont, maar voetballend wellicht iets te beperkt.Top: Iké UgboVerwacht van de 22-jarige Engelse spits, gehuurd van Chelsea, geen assists. Hij heeft er nul. Maar doelpunten maken, dat vormt geen probleem. Hij speelde zestien duels en scoorde tien keer, verdeeld over zeven wedstrijden. Soms zie je hem niet, en pats, dan staat hij op de goeie plaats. Ugbo kwam na twee speeldagen voor Guy Mbenza, zag en overwon.Flop: David BatesJérémy Taravel leek op zijn 33e afgeschreven: de rug, leeftijd en wendbaarheid. Logisch ergens. Trainer Paul Clement koos als vervanger voor een 24-jarige Schot, die ooit voor de Rangers uitkwam. Bates kwam zesmaal in actie, er werd vijf keer verloren en de verdediging slikte 14 tegengoals. Ze zijn uiteraard niet allemaal zijn fout, maar goed zag het er toch niet uit.Top: Joris KayembeDe laatste grote slag van Mehdi Bayat op de transfermarkt profiteerde van een uitstekende eerste seizoenshelft om Rode Duivel te worden en iedereen gunstig te stemmen. Overtuigde als linkerverdediger door zijn briljante balbehandeling en geslaagde dribbels, iets wat valt toe te schrijven aan de geslaagde combinatie van durf met talent.Flop: Marco IlaimaharitraDe metronoom op het middenveld was vooral verdedigend minder alomtegenwoordig, terwijl hij ook offensief minder efficiënt acteerde. Zijn schorsing (voor vijf wedstrijden) als gevolg van zijn uitsluiting tegenover Waasland-Beveren begin december zorgden voor een geforceerd verlof op het einde van het jaar. Misschien vereenvoudigt dit nu een exit.Top: Simon MignoletWerd tegen KAA Gent nog eens geklopt, na vijf clean sheets op een rij. In totaal toch alweer 9 op 18. Tijdens die supporterloze wedstrijden merk je toch hoe luid én constant de Limburger iedereen coacht. Een straffe persoonlijkheid, misschien wel de belangrijkste schakel. Onze Gouden Schoen, want doelmannen worden daar toch wel vaak vergeten.Flop: Michael KrmencikTja. Vorig seizoen golden nog veel excuses: lang niet gespeeld, terug van een operatie, te zwaar, nog niet aangepast. En dan snel een halt, vanwege corona. Maar nu? Welk argument geldt nog? Zeven kilo lichter. Een moeilijke thuissituatie is een verzachtende omstandigheid, maar nooit was de Tsjech de killer die in januari werd gezocht. Zonde van het geld.Top: Stef PeetersDe 28-jarige Limburger werd overgenomen van Cercle Brugge om in de sporen van oud-aanvoerder Luis Garcia het spel te verdelen. De routinier doet dat uitstekend, want de linksvoetige bestrijkt heel wat terrein. Alleen valt dat amper op, als je bij het weinig gemediatiseerde Eupen voetbalt.Flop: Smail PrevljakDe 25-jarige Bosnische aanvaller hield vorig seizoen met zijn vier goals in vijf duels Eupen in eerste, maar komt nu nog amper aan scoren toe (vier goals in tien matchen). Door de gebrekkige afwerking staan de Oostkantonners flink onder hun sportieve waarde geklasseerd en moeten ze weer bang naar onder kijken.Top: Paul OnuachuDe Nigeriaanse targetman, die in augustus 2019 werd overgenomen van het Deense FC Midtjylland, maakte 15 doelpunten in 17 wedstrijden voor de Limburgers. Hij profiteerde goed van de bevoorrading door Théo Bongonda en Junya Ito. Niet slecht voor de boomlange aanvaller van 2,01 meter, in wie velen eerder een basketter vermoedden.Flop: Sébastien DewaestDe 29-jarige centrale verdediger liet na een conflict met de eerste trainer dit seizoen, de Duitser Hannes Wolf, als aanvoerder zijn ploeg in de steek. Zeker nadat clubmomument Domenico Olivieri hem als interimcoach vroeg om het team en zijn ploegmaats te depanneren.Top: Niklas Dorsch & Andreas Hanche-OlsenTwee nieuwkomers die voor de beoogde sportieve meerwaarde zorgden. De 22-jarige Duitse middenvelder toonde zich een lefgozer, technisch bijzonder vaardig en bijzonder moeilijk van de bal te zetten. De 23-jarige Noorse rechtsvoetige verdediger is een leidersfiguur, die leeft van de duels, snel zijn plaats vond in de driemansdefensie en garant staat voor stabiliteit. Flop: Anderson NiangboDe 21-jarige rechtsvoetige Ivoriaanse flankaanvaller, in januari 2020 voor 4 miljoen euro definitief overgenomen van RB Salzburg, begon sterk met 3 goals in 7 duels. Maar zijn actieradius en onvoorspelbaarheid viel de afgelopen maanden weg, toen de sportieve crisis utbrak. Slecht nog een schim van zichzelf, met 1 doelpunt in 11 wedstrijden en het nodige blessureleed.Top: Gilles DewaeleDe West-Vlaming, die door coach Yves Vanderhaeghe werd weggehaald bij KVC Westerlo, gaat de rechterflank fluitend op en neer. De oud-speler van Cercle Brugge levert ook nog goeie voorzetten af. Laatbloeier die met zijn grote loopvermogen uit tweede klasse komt en meteen een aanwinst blijkt voor 1A.Flop: Adam JakubechDe 23-jarige Slovaakse doelman, die wordt gehuurd van het Franse Lille OSC, wisselde - in tegenstelling tot vorig seizoen - goeie reddingen af met flaters. Na twaalf competitieduels verdween hij daardoor dan ook van onder de lat, waar de Servische jeugdinternational Marko Ilic (22) wel garant stond voor wedstrijdbepalende tussenkomsten.Top: Thomas Henry-Xavier Mercier-Kamal SowahJe moet hen eigenlijk altijd samen nemen, want dit trio vormde de katalysator voor de uitstekende resultaten die de promovendus boekte de afgelopen maanden. Naast een stevige verdedigende organisatie en juiste blokvorming stelde Marc Brys vast dat hij bij de omschakelingsmomenten hun rendement en complementariteit maximaal kon uitspelen.Flop: Jonah OsabuteyDe 22-jarige Ghanees, als targetman een alternatief voor Thomas Henry, bewees bij RE Mouscron zijn meerwaarde met vijf treffers. Hij keerde terug naar Werder Bremen, kwam daar niet aan de bak en werd begin september gehuurd van de Duitsers. Haalde door een zware conditionele achterstand en tal van letsels geen enkele keer de wedstrijdselectie.Top: Rob Schoofs De middenvelder groeide dit seizoen uit tot dé patron. Coach Wouter Vrancken schoof zijn naam naar voor om Arjan Swinkels te vervangen als leider op het veld. Dat maakte de van nature wat timide Limburger helemaal waar. Leading by example. Zeker op momenten dat Aster Vranckx en Joachim Van Damme een wat meer wisselvallige vorm etaleerden.Flop: Rocky Bushiri Van de jeugdinternational, gehuurd van Norwich City met de bedoeling om Swinkels te vervangen in de verdediging en zo wat meer wendbaarheid en voetballend vermogen toe te voegen, werd veel verwacht. Helaas. Bushiri ging al snel enkele keren in de fout en raakte zo helemaal zijn zelfvertrouwen kwijt.Top: Hervé KoffiWe kunnen het aantal keer dat deze spectaculaire doelman de Henegouwers redde met onwaarschijnlijke tussenkomsten bijna niet meer tellen. De 24-jarige Burkinees is van alle Lillehuurlingen op Le Canonnier met zekerheid de beste en meest betrouwbare. Na het aangekondigde einde van de samenwerking met de Noord-Franse club lijkt een lang verblijf uitgesloten.Flop: Fernando Da CruzWe waren optimistisch ingesteld bij de competitiestart, omdat de Franse coach de club uitstekende kende na zijn eerste passage via het partnership met Lille OSC en hij op de hoogte bleek van het potentieel bij de verschillende gehuurde profs van de Ligue 1-club. Maar hij vond geen uitstekend recept om aansprekende resultaten te behalen. En we hadden de indruk dat hij energie miste om zaken te veranderen.Top: Alexander BlessinDe Duitser kwam zonder ervaring aan het hoofd van een club in totale heropbouw. Maar de 47-jarige gewezen jeugdtrainer van RB Leipzig legde zijn eigen gedurfde en op veel beweging geïnspireerde speelstijl op. Dat de kustploeg na achttien speeldagen al meer punten sprokkelde dan geheel vorig seizoen is grotendeels aan hem te danken.Flop: de zaak met Fabrice OndoaIn deze moeilijke tijden voor de gezondheid is het duidelijk niet goed om in het openbaar gezien te worden. Nog meer als je, zoals de naar de B-kern verwezen Kameroense doelman Fabrice Ondoa, rondloopt met het etiket van ongewenst. Het voorwendsel van een lockdownparty bleek ideaal voor een gedwongen ontslag.Top: Nicolas RaskinMichel Preud'homme gebruikte dit product van het derde millennium, want geboren in 2001, bijna nooit. Maar onder de hoede van Philippe Montanier werd de Belgische jeugdinternational bij de Rouches plots de hoofdrolspeler in de middencirkel. Raskin zorgde voor grinta zonder bal en durf, de ideale ingrediënten om uit te groeien tot een publiekslieveling in en rond Luik.Flop: Samuel BastienWas het zijn blessure, die zich in de eerste weken van een drukbeladen kampioenschap voordeed, bleken het de geruchten over een afgesprongen transfer, of toch eerder de positie op het veld die zijn kwaliteiten minder in de verf zette? De afgelopen weken en maanden belichaamde de aanvoerder het gebrek aan persoonlijkheid.Top: Yuma SuzukiDe Japanner wilde eigenlijk vertrekken en mede daardoor kwam hij amper in actie tijdens de voorbereiding. Intussen draaide de spits de knop om en werd hij onder de hoede van de bijzonder veeleisende Peter Maes met zijn doelpunten en werkkracht onmisbaar voor de Limburgers. Flop: Keito NakamuraMet een aantal serieuze adelbrieven kwam de twintigjarige aanvaller over van de Eredivisie, waar hij bij FC Twente indruk had gemaakt. Maar de huurling van Gamba Osaka geraakte aan amper 157 speelminuten onder Kevin Muscat. En ook bij de nieuwe coach ligt de 20-jarige aanvaller precies niet meteen in de bovenste schuif. Top: Daan Heymans & Aboubakary KoitaTwee jonge Belgen, respectievelijk 21 en 22. Heymans heeft een neus voor de juiste plaats op het geschikte moment, in de combinatie zie je hem amper. Voor Koita, technisch sterk, valt alle het goeie dat hij de voorbije jaren bij flarden (en veel te weinig) liet zien, nu in de plooi. Eigenlijk had hier ook een trio kunnen staan, want de manier waarop verdediger Brendan Schoonbaert (20) zich vanuit het niets ook direct toonde, verdient lof.Flop: Danel SinaniVoorlopig liet de Luxemburgse nummer tien, uitgeleend door Norwich City, zijn potentieel nog niet zien. De 23-jarige international is zeker geen onaardige voetballer, maar eentje die beter lijkt te kunnen renderen in Nederland of zo, maar niet in het fysieke Belgische voetbal. Het is als flyer nog zoeken naar de ruimte en proberen weg te blijven uit de duels. Niet evident. Top: Gianni Bruno Met acht goals, drie assists en twee voorassists had hij een voet in 13 van de 26 doelpunten bij Essevee. De ondertussen 29-jarige aanvaller, die nog onder contract ligt aan de Gaverbeek tot 2022, verdwijnt soms uit een match, maar pakt dan plots uit met een flits. Hielp zijn team meermaals door de moeilijke momenten.Flop: Saido BerahinoDe Burundese spits leek zich na een slechte tweede seizoenshelft vorig jaar te herpakken met een prima voorbereiding, maar bleek niet te matchen met collega-aanvaller Jelle Vossen. De 27-jarige international zakte almaar dieper weg en werd uiteindelijk begin oktober verhuurd aan SC Charleroi.