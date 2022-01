De wintermercato is volop aan de gang in 1A. Wie kwam al in de voorbije weken en wie maakte de omgekeerde beweging? Een overzicht.

RSC Anderlecht

In:

Uit: Harwood-Bellis (Stoke City, Eng, via Manchester City, Eng), Mehssatou (KV Kortrijk).

R Antwerp FC

In:

Uit: Bolingi (Burinam United, Tha).

K Beerschot VA

In: Avenatti (Standard, via Union), Rigo (PSV, Ned).

Uit: Micael (Ceara, Bra), Caicedo (Brighton, Eng).

Cercle Brugge

In: Ganvoula (VfL Bochum, Ger).

Uit: Cassaert (Knokke).

Cercle Brugge en het Duitse @VfLBochum1848eV vonden een akkoord met betrekking tot de tijdelijke overgang van Silvère Ganvoula (25). De Congolese centrumaanvaller wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd. 🟢⚫️



Alle info met betrekking tot de overgang van Ganvoula: 👇. — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 25, 2022

SC Charleroi

In: Bayo (KAA Gent), Petkevicius (Hegelmann, Lit), Kamara (Strasbourg, Fra), Ribeiro Costa (RE Mouscron)

Uit: Nicholson (Spartak Moskou, Rus), Gillet (Waasland-Beveren), Fall (Kasimpasa, Tur), Diagne (vrij), Ribeiro Costa (Waasland-Beveren), Bedia (Servette, Sui).

Club Brugge

In: Buchanan (New England Revolution, USA).

Uit: Wesley (Aston Villa, Eng).

KAS Eupen

In: Müsel (Borussia Mönchengladbach, Ger), Libert (MVV Maastricht, Ned), Konstantelias (PAOK, Gre), Alloh (PSG, Fra).

Uit: Kayembe (Watford, Eng).

KRC Genk

In: Ouattara (Hammarby, Swe).

Uit:

Eerste impressie van Aziz, onze nieuwste Genkie 🔵⚪#mijnploeg pic.twitter.com/P4KMx7Ch3g — KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 11, 2022

KAA Gent

In:

Uit: De Bruyn (KV Kortrijk), Bayo (Charleroi).

KV Kortrijk

In: De Bruyn (KAA Gent), Watanabe (FC Tokyo, Jap), Reynolds (AS Roma, Ita), Mehssatou (Anderlecht).

Uit: Derijck (Zulte Waregem), Dewaele (Standard), Hines-Ike (DC United, Usa), Mujakic (FK Sarajevo, Bhi).

OH Leuven

In: Gilis (Heist).

Uit: Bese (vrij), Thamsatchanan (Port FC, Tha).

YR KV Mechelen

In: Wouters (Schalke 04, Ger), Wernersson (Stabaek, Nor).

Uit: Van Damme (Standard), Bateau (Samsunspor, Tur), De Camargo (RWDM).

De handtekeningen zijn gezet 🖋



Dries Wouters wordt voor 6 maanden gehuurd van Schalke 04 😍#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) January 12, 2022

KV Oostende

In: Ducan (RB New York, Usa), Albanese (Waasland-Beveren), Sakamoto (Cerezo Osaka, Jap) .

Uit:

RFC Seraing

In: Wagué (FC Nantes, Fra), Douane (FC Metz, Fra), Dabila (Lille, Fra), Opare (vrij).

Uit:

Standard

In: Van Damme (KV Mechelen), Cafaro (Stade Reims, Fra), Dewaele (KV Kortrijk), Emond (FC Nantes, Fra)

Uit: Avenatti (Beerschot), Gavory (Fortuna Düsseldorf, Ger), Siquet (Freiburg, Ger).

STVV

In: Kagawa (PAOK, Gre), Hashioka (Urawa Reds Diamond, Jap), Russo (Sassuolo, Ita).

Uit: Suzuki (Kashima Antlers, Jap), Seung-Woo Lee (vrij), Buatu (Eyüpspor, Tur), T. Itô (Magdeburg, Ger).

𝗦𝗛𝗜𝗡𝗝𝗜 𝗞𝗔𝗡𝗔𝗥𝗜𝗘 😍 l



Medische testen ✓

Officiële tekensessie ✓



Bijna klaar om zich te geven voor 🟡🔵



▶ https://t.co/b351PDzv2U pic.twitter.com/NR3VsOkNO4 — STVV (@stvv) January 26, 2022

R Union SG

In: Machida (Kashima Antlers, Jap), Kozlowski (Brighton, Eng), Puertas (Lausanne, Sui).

Uit: Avenatti (Beerschot via Standard).

SV Zulte Waregem

In: Derijck (KV Kortrijk), Cools (FC Midtjylland, Den), De Smet (Top Oss, Ned).

Uit: Van Aken (vrij)

