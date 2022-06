1B staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk met de beloftenploegen van enkele eersteklassers. De acht andere ploegen strijden volop voor promotie en gaan daarvoor hard op de transfermarkt. Een overzicht van de transfers tot dusver.

Deze lijst werd voor het laatst geüpdatet op 29 juni. Klik hier voor de transfers in 1A.

Anderlecht Futures

In: /

Uit: /

K Beerschot VA

In: Verlinden (Dunajska Streda, Svk), Quirynen (KMSK Deinze), Baeten (NEC, Ned), Nzita (Pescara, Ita), Matthys (ADO, Ned), Lathouwers (SK Beveren), Alhassan (Nacional, Por), Weymans (transfervrij).

Uit: Mukuna Trouet (KAA Gent), Dom & Holzhauser (OH Leuven), Krekovic (Sibenik, Cro), Pietermaat (Patro Eisden), Noubissi & Halaimia & Bourdin & Suzuki (zonder club).

Club NXT

In: Foss & Lund Jensen (Odense BK, Den), Simba (Mouscron), Mertens (KMSK Deinze).

Uit: Blomme (GA Eagles, Ned), Van Bost (OH Leuven), Sagna (Chamois Niort, Fra), Van Neck (Marseille), Ochieng (zonder club).

FCV Dender EH

In: Atteri (Mouscron), Cools (Dudelange, Lux), Rodes & Lallemand (FC Liège).

Uit: Barrezeele (Olsa Brakel), Valcke (Patro Eisden), El Boughlamy & Casagolda (zonder club).

KMSK Deinze

In: De Poorter (Zulte Waregem), Schuermans (Lierse K), Koné (Eupen), Winke (Köln, Ger), Miras (Linense, Esp), Moyita (UCAM Murcia, Esp), El Bouchataoui (Feyenoord, Ned).

Uit: Tossavi (Merelbeke), Quirynen (Beerschot), El Banouhi (Lokeren-Temse), Schamp (Hoek, Ned), Geeraerts (FC Knokke), Challouk & Vandenberghe (KV Kortrijk), Boone (Union), Verwaal & Lecomte (zonder club), Tarfi (Lierse K), Mertens (Club NXT).

KRC Genk U21

In: /

Uit: Coomans (Thes Sport), Boujemaoui (zonder club), Van Genechten (Eupen).

Lierse K.

In: Teunckens (RKC Waalwijk, Ned), De Bie (KV Mechelen), Libert (RWDM), Vekemans (KV Mechelen), Pupe (Winkel Sport), Brebels (Akureyri, Isl), Tarfi (KMSK Deinze), Rocha (Eupen).

Uit: Swinnen (Thes Sport), Liongola (La Louvière), Bitsindou (Livingston FC, Sco), Hendrickx (USRL Visé), Schuermans (KMSK Deinze), Vannuffelen & Kieboom & Yagan & Abdallah (zonder club).

Lommel

In: Van Hout (Westerlo), Ivezic (Podgorica, Mne).

Uit: Kis (Patro Eisden), Smeets (RWDM), Verschueren & Saito (Sparta, Ned).

RWDM

In: Smeets (Lommel), Heris (Eupen).

Uit: Libert (Lierse K), Rommens (Zulte Waregem), Gonçalves Pereira (GOAL, Fra), De Camargo & Nzuzi Mata (zonder club), Danté (Hesperingen, Lux).

Standard U21

In: Babacan (Club Brugge).

Uit: Bettinger (Le Mans, Fra), Dumont (STVV).

Exc. Virton

In: /

Uit: Vanbaleghem (Sedan, Fra), Mendy (Spartak Varna, Bul), Guillaume (Seraing).

SK Beveren

In: Ribeiro Costa (Charleroi).

Uit: Jackers (OH Leuven), Schryvers (zonder club), Lathouwers (Beerschot), Da Costa (Dudelange (Lux), Gillet (gestopt).

