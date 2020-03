Een week nadat België in lockdown ging, ondernam Anderlecht een van de zwaarste besparingsrondes uit de clubgeschiedenis. Ondanks de ingrepen van Karel Van Eetvelt en Vincent Kompany is een nieuwe ontslagronde en een tweede zware financiële kater op rij bijna onvermijdbaar.

We schrijven januari 2019. Iets meer dan een jaar na zijn gedwongen afscheid aan Anderlecht is Roger Vanden Stock vast van plan om een bommetje te droppen in het Lotto Park. Vanden Stock loopt toevallig een Franstalige journalist tegen het lijf die onderweg is naar een interview met Luciano D'Onofrio en de kranige zeventiger vertrouwt hem toe dat Anderlecht afstevent op een recordverlies van 27 miljoen euro voor het boekjaar 2019. Vanden Stock leurt met zijn informatie, maar het lijkt zo ongeloofwaardig dat het nieuws pas op 24 oktober de voorpagina van Sudpresse haalt. Een jaar na de onthulling van de voormalige voorzitter van RSCA is de situatie er niet op verbeterd. Sinds de bescheiden winst van 936.000 in het boekjaar 2016 (seizoen 2015/2016) en 350.000 euro in het boekjaar 2017 (seizoen 2016/2017) stapelden de verliezen zich op. RSCA ging voor 6,5 miljoen euro in het rood in het boekjaar 2018 (seizoen 2017/2018) en er was dus het historisch hoge verlies van 27 miljoen euro in het boekjaar 2019 (seizoen 2018/2019), het eerste seizoen met Marc Coucke als big boss. Eén belofte kon Coucke wel waarmaken: de loonmassa daalde van 50 naar 47 miljoen euro. Met nog drie maanden te gaan voor het afsluiten van het boekjaar 2020 is het al duidelijk dat Anderlecht weer een erbarmelijk financieel rapport zal moeten voorleggen. Zelfs voor Herman Van Holsbeeck zou het te veel gevraagd zijn om de resultatenrekening op te smukken met enkele boekhoudkundige trucs. De combinatie van een aantal factoren - gederfde inkomsten door de uitbraak van het coronavirus, een seizoen zonder Europees voetbal, de toplonen van Nacer Chadli, Samir Nasri, Vincent Kompany en Pär Zetterbeg en de ontslagvergoedingen van onder andere Frank Arnesen - is er te veel aan. Enkel de transferinkomsten van circa 12 miljoen euro voor Leander Dendoncker zullen het verlies kunnen inperken. Intern valt wel te horen dat Karel Van Eetvelt, de nieuwe CEO van Anderlecht, de ontslagvergoeding van Zetterberg had kunnen uitsparen mocht hij de moeite hebben gedaan om hem uit te nodigen voor een gesprek. Aan sommige mensen op de club had de Zweed al enige tijd geleden toevertrouwd dat hij wellicht in juli vrijwillig zou opstappen bij Anderlecht. De reden? Hij vond dat zijn takenpakket niet overeenstemde met wat hij voor ogen had.Van Eetvelt was de voorbije weken in de coulissen vooral bezig met het beperken van de financiële schade. Damage control, zoals dat heet. Op donderdag 19 maart werd het voltallige personeel via een e-mail die ondertekend was door Van Eetvelt én Jo Van Biesbroeck ingelicht dat ze op economische werkloosheid gezet zouden worden. Intussen werd de spelersgroep aangespoord om het salaris van de maand april te laten vallen, een maatregel die 2,7 miljoen euro moet opbrengen. Vreemd genoeg werd de solidariteitsbijdrage van de spelers gebruikt om geld uit te sparen en niet om de mensen op de werkvloer van loonverlies te vrijwaren. 'Deze maatregel is in eerste instantie bedoeld om te zorgen dat het bedrijf Anderlecht nog leeft na de coronacrisis', vertelde Van Eetvelt vorige week op Radio 1. 'De toestand bij Anderlecht is zeer ernstig. Voor eender welke sector geldt dat je in de problemen komt als je inkomsten wegvallen en je kosten gewoon doorlopen. Als die situatie te lang duurt, ga je failliet.' De rol van Kompany in het hele debat was doorslaggevend. Hij nam het voortouw terwijl hij goed wist dat hij de grootste financiële inspanning zou moeten leveren gezien zijn riant loon van enkele miljoenen euro's. Al zou er in het salarispakket van Kompany onder andere de vergoedingen van Klaas Gaublomme (mede-oprichter Bonka Circus), Floribert Ngalula (assistent-trainer), Rodyse Munienge (persoonlijk assistent) en Kevin Reid (videoanalist) in vervat zijn. Vrijdag, een dag nadat het personeel collectief naar huis werd gestuurd, organiseerde Vince een conferencecall met de spelers om hen te overtuigen een maand salaris af te staan aan de club. De topic was al doorgesproken met de andere aanvoerders en met een vlammende speech maakte Kompany duidelijk wat er op het spel stond. 'Vandaag kunnen we de situatie omkeren en proberen om iedereen aan boord te houden. You know what? We hoeven niet naar een recessie te gaan. Laten we een positieve draai geven aan deze situatie en van Anderlecht een betere club en werkplaats maken. Ik heb twee voorstellen: een volledige maand afgeven of vijftig procent van twee maandlonen inleveren. Ik wil toch een ding duidelijk maken: het personeel heeft die keuze niet gekregen. Door de crisis heeft de club de beslissing in hun plaats moeten nemen. Binnen een maand zullen wij de draad gewoon kunnen oppikken - mogelijk zullen enkele spelers zelfs naar een betere plek gaan - maar veel mensen gaan een onzekere toekomst tegemoet. In het slechtste geval zullen ze een andere job moeten zoeken.' De speech van Kompany maakte zoveel indruk dat elke speler meteen mondeling akkoord ging met het initiatief. Wie bij Anderlecht moet zich straks zorgen maken om zijn baan? In eerste instantie de mensen die de administratieve departementen bevolken. In besloten kring hebben ze zelf al aangegeven dat ze met te veel zijn. Door de recente ontslagen van Zetterberg en Head of Recruitment Pieter Eeclo, die ten onrechte afgerekend werd voor zijn zogenaamde aandeel in sommige mislukte transfers, begint een deel van het personeel paranoïde te worden. 'Ik durf amper mijn telefoon op te nemen als ik een oproep krijg van iemand van de club, zegt een werknemer. 'Ik heb schrik om de volgende te zijn op het lijstje.' Door het ad-hocbeleid van het duo Vanden Stock-Van Holsbeeck en het je-m'en-foutisme dat jaren op Neerpede heerste, zat een financiële crash eraan te komen. Intern wordt wel geopperd dat Coucke een kapitale fout maakte door voorrang te geven aan de opwaardering van het voormalige Constant Vanden Stockstadion. De grondige facelift van de binnenruimtes van de arena was op commercieel vlak een schot in de roos. Alles ligt er nu piekfijn bij en de vips zijn onder de indruk van het eten en het businessgebeuren. 'Maar Coucke had beter zijn geld gestoken in het versterken van de ploeg en afhankelijk daarvan de renovaties uitgevoerd', besluit een insider.