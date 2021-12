Panini België heeft woensdag in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke zijn vijftigste stickeralbum van het vaderlandse voetbal voorgesteld. De jubileumeditie wil de interactiviteit met de verzamelaars verhogen en de grootste stickerfans belonen. Volgende week, woensdag 8 december, zit het album ook gratis bij Sport/Voetbalmagazine.

Het Panini-album voor het seizoen 2021-2022 in de Pro League bevat stickers van alle teams van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Women's Super League. Het gaat over een totaal van 732 stickers verdeeld over 72 pagina's. Voor deze vijftigste verjaardag krijgt het album ook twee 'peters' met Paul Van Himst en Eric Gerets. 'Wilfried Van Moer zou onze derde 'peter' worden, maar helaas is hij enkele dagen na ons eerste contact overleden', vertelde Pierre François, CEO van de Pro League.

Naast de gebruikelijke spelers- en trainersstickers besloot Panini om enkele nieuwigheden te introduceren, door bijvoorbeeld de clublogo's op een glanzende gouden achtergrond te plaatsen. Er zijn ook stickers van de vijftig albumcovers en van elke ploeg die sinds het seizoen 1972-1973 de Belgische titel heeft veroverd. Panini heeft ook het 'Gouden Elftal' van de laatste vijftig jaar samengesteld waarvan de stickers verkrijgbaar zullen zijn.

Panini wil ook zijn interactiviteit met de verzamelaars verhogen en heeft daarvoor een partnerschap gesloten met Eleven Sports, de houder van de televisierechten van de Pro League. Fans zullen een QR-code kunnen scannen om alle informatie over hun favoriete team te vinden. Bovendien is er een tweede QR-code toegevoegd om fans toegang te geven tot Panini's database van meer dan 24.000 stickers.

Via het partnerschap met Eleven Sports kunnen de fans ook stemmen voor het mooiste voetbalshirt van de voorbije 50 jaar. 'We hebben elke club gevraagd om hun knapste shirts te kiezen. Fans kunnen hun stem uitbrengen van 6 december tot 31 januari', verduidelijkte Jeroen Vermeiren, marketing manager bij Eleven Sports.

Panini-fans vinden mogelijk ook enkele verrassingen tussen hun stickers. 'We verdelen duizend 'Silver Tickets' die een gratis maandabonnement bij Eleven Sports opleveren en tien 'Gold Tickets' voor een jaarabonnement', aldus Thierry de Latre du Bosqueau, hoofd van Panini België. 'Daarnaast zijn er 36 'Golden Duo Tickets' beschikbaar, die twee kaartjes voor een Pro League-wedstrijd naar keuze opleveren. We hebben ook een partnerschap met de Press Shop Group die een Panini-bal weggeeft aan elke persoon die met een volledig album komt opdagen.'

Het Panini-album zal volgende week verkrijgbaar zijn voor 2,90 euro. Een speciale editie met harde kaft zal worden verkocht voor 5,90 euro. Elk zakje, dat 5 stickers bevat, kost 0,80 euro. Het startpakket, met het album en tien stickerzakjes, zal verkrijgbaar zijn voor 10 euro.

U kunt het album op woensdag 8 december ook gratis verkrijgen bij Sport/Voetbalmagazine.

