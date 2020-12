Panini België heeft woensdagmiddag tijdens een virtueel persmoment de 49e editie van zijn stickeralbum over het Belgische voetbal voorgesteld.

Net als vorig jaar moeten verzamelaars op jacht gaan naar de plaatjes van de spelers van clubs uit 1A, 1B en de Scooore Super League, de hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal. In totaal zijn er 576 stickers te verzamelen, verspreid over 56 pagina's. Daarop staan telkens ook nuttige info en een anekdote per ploeg vermeld. Het album kost 2,90 euro en een zakje met stickers tachtig eurocent. De producten worden vanaf heden in heel wat boekenwinkels en supermarkten te koop aangeboden, net als online op de website sticker-collection.be.

Voor het eerst gaat Panini België met zijn voetbalalbum ook de digitale toer op, zo legde Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, uit. 'Bij elke club uit 1A en 1B wordt er in het album een QR-code gezet, die toegang geeft tot exclusieve content, dankzij een partnerschap met Eleven Sports, rechtenhouder van het Belgische voetbal. Daarnaast zijn er ook tal van prijzen te winnen.'

Eleven Sports zorgt voor nog een extra digitale toevoeging door de fans een Dream Team te laten samenstellen, op basis van 49 seizoenen van Panini-albums. Panini België viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Het bedrijf werd in 1970 in een caravan in de tuin van zijn woning opgericht door Raphaël de Latre du Bosqueau, wiens zoon Thierry momenteel gedelegeerd bestuurder is. De eerste collectie kwam er met het WK van 1970 in Mexico, in 1972 werd het eerste contract omtrent de voetbalrechten van de eerste klasse in België getekend.8

Net als vorig jaar moeten verzamelaars op jacht gaan naar de plaatjes van de spelers van clubs uit 1A, 1B en de Scooore Super League, de hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal. In totaal zijn er 576 stickers te verzamelen, verspreid over 56 pagina's. Daarop staan telkens ook nuttige info en een anekdote per ploeg vermeld. Het album kost 2,90 euro en een zakje met stickers tachtig eurocent. De producten worden vanaf heden in heel wat boekenwinkels en supermarkten te koop aangeboden, net als online op de website sticker-collection.be. Voor het eerst gaat Panini België met zijn voetbalalbum ook de digitale toer op, zo legde Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, uit. 'Bij elke club uit 1A en 1B wordt er in het album een QR-code gezet, die toegang geeft tot exclusieve content, dankzij een partnerschap met Eleven Sports, rechtenhouder van het Belgische voetbal. Daarnaast zijn er ook tal van prijzen te winnen.' Eleven Sports zorgt voor nog een extra digitale toevoeging door de fans een Dream Team te laten samenstellen, op basis van 49 seizoenen van Panini-albums. Panini België viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Het bedrijf werd in 1970 in een caravan in de tuin van zijn woning opgericht door Raphaël de Latre du Bosqueau, wiens zoon Thierry momenteel gedelegeerd bestuurder is. De eerste collectie kwam er met het WK van 1970 in Mexico, in 1972 werd het eerste contract omtrent de voetbalrechten van de eerste klasse in België getekend.8