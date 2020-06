Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) stelt voor dat clubs voortaan een match verliezen, als hun fans zich racistisch gedragen.

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) stelde een schriftelijke vraag over dit thema aan Vlaams sportminister Ben Weyts (N-VA). Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat vóór de coronacrisis in Vlaanderen al 97 meldingen van racisme werden opgenomen in Belgische scheidsrechterverslagen.

'Die cijfers dateren van begin maart. Het voetbalseizoen werd iets later stopgezet door de coronacrisis. We zitten met 97 meldingen op dezelfde hoogte als de voorbije twee seizoenen. Zonder corona waren die cijfers nog hoger opgelopen', evalueert de Brugse politica. 'Opvallend is dat slechts 23 van die meldingen betrekking hebben op spelers of trainers. Het grote probleem bevindt zich dus naast het veld, bij de toeschouwers. De sport wordt verziekt door racistische uitlatingen die komen van mensen die niet eens deelnemen aan de sport.'

De cijfers voor West-Vlaanderen tonen eveneens een verschil in mentaliteit tussen de sporters en de supporters. In het seizoen 2018-2019 bezondigden zich nog zes spelers aan racisme, vorig seizoen slechts drie. Maar bij de supporters is er een stijgende lijn: van 9 naar 12 feiten. Er werd ook nog één racistische uitlating genoteerd in de wisselzone, zodat het rapport in totaal 16 West-Vlaamse wandaden opsomt.

Match verliezen

'Als we die cijfers zien, hoeft het niet te verbazen dat clubs erover nadenken om hun jeugdteams zonder toeschouwers te laten voetballen', zegt Annick Lambrecht. Ze roept de minister op om paal en perk te stellen aan racisme in de sport. 'Wanneer het gaat over racisme trekt minister Ben Weyts steeds weer zijn paraplu open en wijst naar de federaties, terwijl hij zelf ook een signaal kan geven.'

'Voor ons is het simpel: als er sprake is van aanhoudend racisme in een wedstrijd, fluit de scheidsrechter de match af en verliest de club die zich racistisch heeft uitgelaten. Ik hoor nu van verschillende spelers uit de Belgische eerste klasse dat ze komend seizoen het veld zullen verlaten bij racisme. Dat is hard voor de vele supporters die het goed menen, maar als we niet strenger optreden tegen racisme, zal dit noodzakelijk zijn om de boodschap over te brengen', besluit Annick Lambrecht.

Stefan Vankerkhoven

