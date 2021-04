Patrik Hrosovsky blikt in Sport/Voetbalmagazine terug op de trainers die hij bij KRC Genk al de revue zag passeren. 'Thorup bracht terug vreugde in ons werk.'

Toen de nieuwe trainer Hannes Wolf kwam, was iedereen enthousiast. Eindelijk iemand die energie aan het team toevoegde en de spelers beter zou maken. Vond jij dat eerst ook?

Hrosovsky: 'Energie, dat was zijn favoriete woord. In het begin had ik een goed gevoel bij zijn aanpak, zijn trainingen waren goed, maar we slaagden er niet in dat om te zetten op het veld in de wedstrijd.'

'Toen het seizoen abrupt stopte verwachtte ik dat het dit seizoen los zou lopen. In de voorbereiding had ik nog steeds een goed gevoel, maar toen de competitie startte, zat ik zelfs niet op de bank, maar op de tribune. De eerste twee matchen hield ik me gedeisd, zei niets.

'Na twee matchen ben ik naar Wolf gestapt en heb hem gevraagd of hij nog op mij rekende. Nee, was zijn antwoord. Vooral op het middenveld wilde hij voor het meer fysieke voetbal dat hij wilde brengen fysiek sterke spelers. Dus belde ik mijn manager, maar ik geraakte niet weg.'

'Na het ontslag van Wolf pikte DomenicoOlivierime op. Ik dacht dat ik op de bank zou zitten, maar ik stond in de basis. We wonnen, en ik bleef staan. Onder Jess Thorupging het plots vanzelf. Tot hij tot ons aller verbazing ineens weg was. Nooit meegemaakt.'

Wat veranderde Thorup?

Hrosovsky: 'Hij bracht terug vreugde in ons werk. Dat misten we op het einde onder Hannes. Als je op training een partijtje voetbaltennis speelde, hoort dat fun te zijn. Maar zelfs dat moest perfect uitgevoerd worden. Snap je? Iedereen probeerde zo goed mogelijk zijn taak uit te voeren, maar er hing veel druk rond, terwijl voetbal een spel blijft, en bij een spel hoort speelplezier. Dat was weg.'

Hoe moeilijk was die periode voor jou? Want je mocht zelfs niet altijd meetrainen.

Hrosovsky: 'We waren met 23 kernspelers, dus als er een partijtje elf tegen elf werd gespeeld, moest ik op een ander veld wat andere dingen doen met Michel Ribeiro, soms met Rubin Seigers die ook niet in aanmerking kwam. Maar ook in moeilijke tijden leer je bij.'

Zoals?

Hrosovsky: 'Als je je best blijft doen in moeilijke tijden krijg je daar iets voor terug. Als ik de boel op stelten had gezet of me boos had gemaakt, hadden ze me niet opnieuw opgepikt. Ik was heel boos, maar ik ben niet het type dat zoiets naar buiten toont. Wat ook hielp, was de geboorte van onze zoon toen. Zodra ik thuiskwam, viel mijn frustratie van me af en was ik gewoon gelukkig.'

Onder Van den Brom speelde je eerst, dan verdween je weer uit de ploeg en nu ben je één van de sturende spelers in het team.

Hrosovsky: 'Het klikt met Bryan Heynen. Een fantastische speler. We voelen mekaar goed aan, ik weet dat hij van mij overneemt wanneer ik ga, en hij weet dat ik hem rugdekking geef wanneer hij diep gaat.'

Geert Foutré

