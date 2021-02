Patro Eisden Maasmechelen en 51 betaalde sportbeoefenaars die actief zijn in eerste nationale hebben deze week een verzoek tot arbitrage ingediend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat meldt het advocatenbureau van Walter Van Steenbrugge vrijdag aan Belga. Ze verzetten zich tegen de beslissing van de crisiscel van de Belgische voetbalbond (KBVB) om de competitie te beëindigen.

De crisiscel hakte eind januari unaniem de knoop door om een streep te trekken onder de competities voor mannen en vrouwen in het amateurvoetbal. Door de coronacrisis en de geldende maatregelen was het onmogelijk geworden om de helft van de wedstrijden af te werken. Gevolg: de klassementen worden geannuleerd, er zijn geen kampioenen, stijgers of dalers.

Een streep door de rekening van een aantal amateurclubs in eerste nationale, die hun zinnen hadden gezet op de promotie naar 1B. En ook de voetballers onder contract voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van hun collega's in 1A en 1B. Daarom namen ze samen met Patro Eisden Maasmechelen een advocaat in de hand om de beslissing tot stopzetting van de competitie in eerste nationale ongedaan te maken. Ze eisen dat de KBVB de nodige initiatieven neemt om de competitie integraal te hervatten of een minicompetitie inricht opdat de voetballers hun job kunnen uitoefenen. Dat doen ze in eerste instantie voor het BAS, maar ook andere procedures zijn nog mogelijk.

'De betaalde sportbeoefenaars en Patro Eisden Maasmechelen zijn van oordeel dat de KBVB een inbreuk begaat op haar verplichting tot het inrichten van een competitie in eerste nationale nu zij de beslissing heeft genomen om over te gaan tot een blanco seizoen', klinkt het in een communiqué. 'De KBVB meent zich hiervoor te kunnen steunen op het ministerieel besluit om de verspreiding van het coronavirus te beperken, omdat deze enkel toelaat de trainingen en wedstrijden te laten plaatsvinden van professionele sporters. Volgens de KBVB zijn de vertegenwoordigde betaalde sportbeoefenaars en Patro Eisden Maasmechelen daarentegen te beschouwen als amateurs en zijn amateurcompetities op heden niet toegestaan.'

Maar, zegt het advocatenbureau van strafpleiter Van Steenbrugge, de visie van de KBVB druist in tegen de bepalingen van het ministerieel besluit. 'Ze is bovendien discriminatoir. Zo kunnen de vertegenwoordigde sportbeoefenaars en Patro Eisden bezwaarlijk als amateurs worden beschouwd en vindt de competitie van de Super League vrouwenvoetbal, nochtans ook ingedeeld bij de amateurs in het bondsreglement, wel gewoon plaats.'

Er is nog geen datum van behandeling voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vastgelegd. Vorige week gaf Pierre François, CEO van de Pro League, al aan het verzet tegen de definitieve stopzetting in de amateurreeksen weinig kans te geven. Uit een rondvraag in eerste nationale zou blijken dat verschillende clubs - zoals Patro, RFC Luik, Dender en Tienen - wel oren hebben naar een minicompetitie. Voetbal Vlaanderen en ACFF lieten het idee bestuderen, maar het bleek juridisch niet haalbaar om voor een klein deel alsnog wedstrijden te organisere

