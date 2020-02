De directeur van RE Mouscron legt uit waarom een betere communicatie over de afwezigheid van trainer Bernd Hollerbach niet simpel was.

1 Had u niet duidelijker moeten communiceren omtrent de afwezigheid van trainer Bernd Hollerbach? Dat had u een aantal artikels bespaard waarin men op zoek ging naar het mysterie achter dat probleem. 'Ik snap de vraag, maar de zaak was erg delicaat. Je moet altijd respect opbrengen voor de privésituatie van mensen, en een ziekte hoort daarbij. Daarnaast was het ook moeilijk om in die zaak een juiste timing voor zijn terugkeer mee te delen, omdat iedereen hier daaromtrent in het ongewisse verkeerde. Een aantal keer zei Bernd Hollerbach ons dat hij de week daarop terug zou zijn, maar elke keer moest hij dat opnieuw uitstellen. De wil was er, maar hij kon het niet. Omdat we in de pers steeds vaker fake news lazen, beseften we dat we een oplossing moesten vinden. Die vonden we in het aanduiden van een tijdelijke nieuwe hoofdtrainer, Philippe Saint-Jean. Daarom hebben we Hollerbach gezegd dat hij al zijn tijd mag nemen om te genezen. We kleven geen datum meer op zijn terugkeer, we voorzien dat we de reguliere competitie uitdoen met Philippe. Op dat moment zien we wel waar we staan. Dat biedt tenminste duidelijkheid: Hollerbach is niet in staat om de komende tijd zijn trainersopdracht uit te voeren, Saint-Jean vervangt hem waardoor Rudi Vata opnieuw zijn vorige functie als sportief adviseur opneemt.' 2 Is er een verband tussen het uitvallen van Hollerbach en de lange reeks nederlagen van Mouscron? 'Geen idee. Ik stelde alleen vast dat we al die tijd niet meer het echte Mouscron hebben gezien. Soms speelden we nog goed, zoals op Gent, waar we een uur sterk waren, en op Anderlecht, maar er waren ook heel slechte periodes bij, zoals op STVV, waar zelfs niets van inzet te bespeuren viel. De week na die match ben ik wel in de kleedkamer geweest om de spelers duidelijk te maken dat het zo niet verder kon. In de eerste twintig wedstrijden waren onze spelers doorgaans degenen die in eerste klasse de meeste kilometers per match aflegden, na die van Club. Dat verklaart ten dele onze goeie resultaten uit die periode. Zonder die extra fysieke prestaties was dat nooit gelukt.' 3 Bij zijn aanstelling waarschuwde Philippe Saint-Jean: 'De spelers moeten met hun gedachten bij deze club zijn, ik hoop dat ze nog gemotiveerd geraken.' Was dat een van de problemen? 'Hij wilde duidelijk maken dat de motivatie van het eerste deel van het seizoen moest terugkeren. Als onze spelers mentaal niet top zijn, kan Mouscron niet brengen wat we in het begin konden brengen. Philippe Saint-Jean wil dat de hele kern zo snel mogelijk weer die spirit terugvindt. De spelers moeten opnieuw begrijpen dat ze voor een club spelen, maar ook voor hun eigen toekomst en hun portefeuille. Dat moet het DNA zijn van een profvoetballer. Inzet heeft altijd deel uitgemaakt van het DNA van Mouscron.' 4 En wat als de ploeg alles of bijna alles wint in de rest van deze competitie? Is het dan niet beter om met Philippe Saint-Jean ook de play-offs af te werken? 'Zo ver zijn we nog niet. Hij neemt de A-ploeg tijdelijk over, meer niet. Normaal tot de start van de play-offs. Verder kijken we op dit moment niet. Daarna gaat hij opnieuw aan de slag als directeur van Futurosport, waar zijn aanwezigheid heel belangrijk is en waar hij uitstekend werk verricht sinds hij anderhalf jaar geleden die functie opnam. Hij heeft de zaken daar weer op punt gesteld, ik had niet de indruk dat hij nog van plan was om op een dag weer aan de slag te gaan als hoofdtrainer.' 5 Philippe Saint-Jean wilde ook bepaalde aspecten die in de opleiding op Futurosport aan bod komen in het spel van het eerste elftal stoppen. Ontbrak die bezieling en die link met de opleiding? 'In zijn werk op Futurosport legt Saint-Jean continu de nadruk op vier aspecten: het mentale, het speelplezier, de fysieke uitdaging en de vooruitgang die elk individu tijdens zijn opleidingstraject moet maken. Die vier samen noemt hij de ziel van ons opleidingscentrum. Die principes wil hij er de komende weken bij de profs inhameren.'