Na jobs in Engeland, Frankrijk, Spanje en Duitsland (in die laatste drie landen als assistent van Carlo Ancelotti) begint Paul Clement als trainer van Cercle Brugge zaterdag aan zijn vijfde competitie. Donderdagmiddag blikte hij al even vooruit op het duel tegen Standard.

Om klokslag twee uur meldde hij zich in de Cercle Pub, op de eerste verdieping van Jan Breydel. Scherp, afgetraind, klaar voor zijn eerste persconferentie in België. Zaterdag opent Cercle Brugge de competitie bij Standard en dit weet Paul Clement al van België en zijn topclubs: 'Het kan er heel heftig aan toe gaan, met al die fans, misschien is het voor ons wel een voordeel dat de wedstrijd zondag zonder publiek wordt afgewerkt.'

De start is er sneller dan verwacht, geeft hij toe. Cercle is nog niet klaar. 'Op dit moment kan je van geen enkele positie in ons team zeggen dat we er zeer sterk zijn. Dit elftal heeft nog veel versterking nodig. Om te beginnen in de as.' Tijdens deze en de volgende transferperiode mogen we dus nog een en ander verwachten van groen-zwart.

Cercle mikt daarbij hoog, en internationaal. Clement probeert zelf ook spelers te overtuigen. 'Vanochtend had ik nog een jongen uit Engeland aan de lijn. Die wil naar het buitenland. Qua taal, heb ik al gemerkt, is het hier geen probleem. Iedereen spreekt behoorlijk Engels, dat vergemakkelijkt de aanpassing. Dat heeft dit land toch voor op andere competities. Misschien kan ik Engelse voetballers, die niet zo snel het land verlaten, overtuigen.'

En zo heeft Cercle, dat op het punt staat om de komst van wat nieuwe spelers af te ronden, een aantal bids lopen. In diverse competities. Bijkomende moeilijkheid: de grote competities zijn net afgelopen, jongens hebben daar eerder nood aan vakantie, liever dat dan direct herbeginnen. Een en ander kan dus nog wel even duren. Clement: 'Voor ploegen die hun kern al bij mekaar hebben, is die vroege start in België minder een probleem dan voor ons.'

De Jupiler Pro League is fysiek zwaar, maar ook best tactisch: Clement heeft al een aardig beeld van ons voetbal, vertelde hij. 'Maar ook Standard ken ik nu al grondig, want ik heb al de oefenwedstrijden tegen Lille, Monaco en Reims bekeken. Geen slecht ploegje.'

Zijn bedoeling is om op termijn van Cercle een stabiele eersteklasser te maken. Clement: 'Daarvoor zullen we dus de twee komende transferperiodes gebruiken.'

