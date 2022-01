Paul Gheysens, voorzitter en eigenaar van voetbalclub Antwerp, heeft een nieuwe kapitaalsverhoging van 21,6 miljoen euro doorgevoerd bij de Great Old. Dat melden de kranten van Mediahuis vrijdag.

Het gaat om de grootste kapitaalinbreng sinds Gheysens Antwerp in 2017 definitief in handen nam. De ingreep is nodig om de grote sportieve investeringen en de verliezen door corona te dekken.

Gheysens pompte de voorbije jaren al bijna 70 miljoen euro in Antwerp. Dit keer gaat het grotendeels (13,6 miljoen euro) om een kapitaalsverhoging in natura, in casu een lening/schuld die wordt omgezet in kapitaal.

