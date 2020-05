Paul Okon werd door de redactie van Sport/Voetbalmagazine verkozen tot de beste speler uit Oceanië ooit op de Belgische velden. We belden hem op.

Wie was voor jou de beste Oceanische speler in België?

Paul Okon: 'Er hebben heel wat Australiërs in België gespeeld. En niet zomaar gevoetbald, maar echt belangrijk geweest voor de absolute topclubs. Het is dus niet makkelijk om er eentje uit te pikken.

Wat is je allermooiste herinnering aan je carrière in België?

Okon: 'Uiteraard de Gouden Schoen. Of je nu een Australiër of een Belg bent, dat blijft een ongelofelijk mooie prijs om te winnen. Maar eigenlijk was elke wedstrijd die ik voor Club Brugge speelde speciaal. Telkens dat truitje mogen aantrekken, voor die geweldige supporters mogen voetballen, dat was ongelofelijk mooi.'

Je bent intussen trainer. Is het een droom om T1 te worden van blauw-zwart?

Okon: 'Dat is nu niet aan de orde. Met Philippe Clement heeft Club een geweldige coach. Ik hoop dat hij ook de komende jaren successen kan blijven boeken. Ik kijk zelf niet verder dan de volgende dag. Ik woon intussen opnieuw in België. Als de kans er is om hier ergens betrokken te worden bij een mooi project, dan ben ik zeker geïnteresseerd.'

Lukt het trouwens om je wat bezig te houden tijdens de coronacrisis?

Okon: 'Het is frustrerend om al zo lang binnen te zitten. Ik hoop echt dat we snel weer een normaal leven kunnen leiden. Maar ik heb vier zoons, echt rustig is het dus nooit hier in huis. Ze hebben gelukkig ook veel werk voor school en krijgen ook extra lessen Nederlands.'

Hoe is het intussen gesteld met jouw Nederlands?

Okon: 'Ik heb help de jongens tijdens het studeren en nu ik opnieuw in België woon, probeer ik ook weer vaker wat te lezen in het Nederlands. Ik kan me verstaanbaar maken als het nodig is. Hopelijk kunnen mijn kinderen op termijn zo goed Nederlands dat zij mij kunnen helpen in plaats van ik hen.'

