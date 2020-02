In een groot interview in Sport/Voetbalmagazine heeft Paul Onuachu het onder meer over de trainerswissel bij Genk.

Veel meer dan zijn vijftien jaar oudere voorganger Felice Mazzu drukt de jonge Duitser Hannes Wolf zijn stempel op de uittredende landskampioen, geeft Paul Onuachu deze week in Sport/Voetbalmagazine aan.

'Hij pusht ons altijd maar', zegt de Nigeriaanse spits, 'hij wil dat we agressiever zijn, in de pressing en in de duels. Soms vergeet ik dat, als ik moe ben geworden van constant druk te zetten. Dit is een coach die van discipline houdt en rechtuit is.

'Als je iets goed doet, zegt hij het; en als je iets slecht doet, zegt hij het ook. Het maakt voor hem niet uit of je aanvoerder of topscorer bent of hier al vijf jaar speelt. Hij is direct tegenover iedereen. Dat helpt het team vooruit. Soms moet je nu eenmaal leren op een harde manier (lacht).'

Geen telefoons

Mazzu deed het anders en daar werd soms misbruik van gemaakt, aldus Onuachu. 'Hij is een heel vriendelijke man, heel aangenaam om mee te praten, echt een goeie vent. Soms was hij zelfs te vriendelijk met spelers, waardoor zij het te gemakkelijk gingen opnemen.

'Sommigen namen zelfs hun telefoon mee in de fitnesszaal. Nu moeten alle toestellen een halfuur voor de training uitgezet en weggestoken worden. Doe je dat niet, dan betaal je veel boete.'

Lees het volledige interview met de Genkse spits in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van 26 februari.

