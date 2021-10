Volgens de Spaanse krant Marca is Atlético Madrid erg geïnteresseerd in Paul Onuachu van KRC Genk. Bij de Madrilenen zou de Nigeriaanse spits de concurrentie moeten aangaan met Luis Suárez.

Is er dan toch eigenlijk een gegadigde voor Paul Onuachu? Na een erg stille zomer rond de rijzige spits van Genk lijkt Atlético Madrid nu zijn zinnen op hem te hebben gezet. Volgens de Spaanse krant Marca zou er zelfs al contact zijn geweest tussen beide clubs en werd Onuachu al verschillende keren gescout door de Colchoneros.

Bij Atlético loopt al heel wat aanvallend geweld rond met onder meer João Félix, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco en Thomas Lemar, maar diep in de spits is de kern heel smal. Enkel Luis Suárez is op zijn 34ste voorlopig de enige echte killer van dit Atlético Madrid en dus is sportief directeur Berta op zoek naar een spits die hem kan kan aflossen in de punt.

Nu is de vraag nog voor hoeveel de 27-jarige Nigeriaan zou vertrekken (KRC Genk hoopt op een bedrag rond de 25 miljoen euro) en vooral wanneer precies. Onuachu heeft namelijk nog maar net zijn contract verlengd en Genk is niet wanhopig op zoek naar geld. Een transfer in januari, zoals eerder ook gebeurde met Sander Berge en Ally Samatta, is mogelijk, maar ook een transfer in de zomer ligt op tafel.

Onuachu is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Na negen speeldagen heeft hij al negen keer gescoord. Enkel Michael Frey van Antwerp doet beter met 12 stuks.

