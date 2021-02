Racing Genk heeft zich woensdag voor de kwartfinales van de Beker van België geplaatst. In een Limburgs duel versloeg het Sint-Truiden met 1-0.

Paul Onuachu, met 22 goals topscorer in de competitie, toonde zich ook in de beker beslissend. De Nigeriaanse spits scoorde het enige doelpunt van de partij drie minuten voor tijd.

Eerder op de dag versierde Eupen een plaats in de kwartfinales door amateurclub Olympic Charleroi met 5-1 opzij te zetten. Dinsdag al won Cercle Brugge met 3-1 van Oostende en plaatste Standard zich met strafschoppen (5/6, 1-1 na 120 minuten) ten koste van Kortrijk. Woensdagavond neemt Club Brugge het nog tegen bekerhouder Antwerp op, donderdag staan Beerschot-Mechelen, Gent-Charleroi en Union-Anderlecht op het programma.

