Brussels advocaat Paul Van Den Bulck zal zo goed als zeker de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond worden. De kandidaturen voor de verkiezing moesten op 6 juni binnen zijn en Van Den Bulck is de enige die zich kandidaat heeft gesteld. Dat schrijft Het Nieuwsblad op donderdag en wordt bevestigd door de KBVB. De verkiezing volgt op dinsdag 21 juni, op de Raad van Bestuur van de bond.

Van Den Bulck zal zo hoogstwaarschijnlijk huidig voorzitter Robert Huygens (73) opvolgen als bondsvoorzitter. Die werd in augustus 2021 aangesteld als voorzitter nadat Mehdi Bayat zijn mandaat niet wilde verlengen om meer te kunnen focussen op zijn voetbalploeg Charleroi.

Paul Van Den Bulck, 56 en advocaat aan de balies van Parijs en Brussel, was in de zomer van 2021 al de gedoodverfde bondsvoorzitter. Hij bleek toen echter nog niet lang genoeg aan de slag te zijn bij de KBVB, aangezien kandidaat-voorzitters minstens een jaar aan het werk moeten zijn bij de bond. Van Den Bulck werkt er pas sinds juni 2021. Om de periode te overbruggen werd Robert Huygens aangesteld, als overgangsfiguur.

Van Den Bulck is een onafhankelijk bestuurder en lijkt daardoor de geknipte verbindingspersoon tussen de twee regionale voetbalbonden. Zowel Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen als David Delferière , voorzitter van ACFF zeggen blij te zijn met een onafhankelijke voorzitter. Bij Voetbal Vlaanderen net te meer omdat Van Den Bulck, zoals de regels dat sinds recent voorschrijven, tweetalig is. In het recente verleden was het vaak zo dat de voorzitter alleen Frans kon. Daarnaast staat Van Den Bulck ook bekend als een goede bemiddelaar.

