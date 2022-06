Paul Van den Bulck is zoals verwacht tot voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond verkozen. De 57-jarige Brusselse advocaat was de enige kandidaat en kreeg dinsdag op de bestuursraad van de RBFA een mandaat voor twee jaar.

Van den Bulck volgt Robert Huygens op als bondsvoorzitter. Huyghens werd in augustus 2021 aangesteld als voorzitter, nadat Mehdi Bayat zijn mandaat niet wilde verlengen omdat hij zich weer op Charleroi wou focussen. Van den Bulck leek toen al de geknipte man voor de job, maar kandidaat-voorzitters moeten minstens een jaar aan het werk zijn bij de bond en Van den Bulck werkt er pas sinds juni 2021. Om de periode te overbruggen, werd de 73 -jarige Huygens als tussenpaus aangesteld.

De verkiezing van Van den Bulck is historisch. Niet alleen omdat hij als zoon van een Vlaamse vader en een Congolese moeder de eerste gekleurde voorzitter van een Europese voetbalbond Is. Hij is ook de eerste onafhankelijke RBFA-voorzitter Daardoor lijkt hij de ideale verbindingspersoon tussen Voetbal Vlaanderen en de ACFF (Association des Clubs Francophones de Football). Bovendien is Van Den Bulck perfect tweetalig. 'Nooit zal je me horen zeggen dat ik Brusselaar, Vlaming of Waal ben, ik ben Belg', verklaarde Van Den Bulck eerder deze week in de Belgische pers. 'Ik ben een bemiddelaar en wil een band vormen tussen de verschillende bondsorganen.'

Van den Bulck is de veertiende voorzitter in de geschiedenis van de RBFA. Hij treedt in de voetsporen van baron Edouard de Laveleye (1895-1924), graaf Joseph d'Oultremont (1924-1929), Rudolphe William Seeldrayers (1929-1937), Oscar Vankesbeeck (1937-1943), Francis Dessain (1943-1951), Georges Hermesse (1951-1967), Louis Wouters (1967-1987), Michel D'Hooghe (1987-2001), Jan Peeters (2001-2006), François De Keersmaecker (2006-2017), Gérard Linard (2017-2019), Mehdi Bayat (2019-2021) en Huygens.

