Paul Van Himst wordt 75 jaar: 'Ik zou de jeugd met de buitenkant leren spelen'

Op 2 oktober wordt Paul Van Himst 75 jaar. Een verjaardagsgesprek met de beste Belgische voetballer van de 20e eeuw: 'Andras Béres belde mij ooit om te vragen of ik geïnteresseerd was in Real Madrid, maar ik was maar een jaar of 22, thuis zaten we met drie kleine kinderen en in die tijd naar het buitenland gaan...' .