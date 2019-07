Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx van KV Mechelen is het niet eens met de publieke opinie, die vindt dat Malinois goedkoop wegkomt na zijn veroordeling voor matchfixing door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

In een interview met Sport/Voetbalmagazine komt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx deze week uitgebreid terug op de matchfixingstorm waar hij KV Mechelen doorheen loodste. Malinois, de promovendus in 1A, werd vorige week door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) aansprakelijk gesteld voor competitievervalsing. Dat gebeurde in het matchfixingluik van het Propere Handendossier. Die zaak ging over de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van 11 maart 2018.

Ondanks zijn veroordeling kreeg KV Mechelen geen degradatie opgelegd. Wel moest geel-rood zijn Europa Leagueticket afgeven dat het had verdiend in de bekerfinale. Penninckx is het niet eens met de stelling dat KV goedkoop wegkomt: 'Wij vinden de sanctionering van het BAS toch zwaar; het gaat over miljoenen euro's die KV Mechelen nu niet krijgt van de UEFA. Terwijl wij altijd gezegd hebben dat de club in dit verhaal sowieso niks toe te rekenen valt.'

'Rechtssystemen niet uitgeput'

De sanctie voor KV is een gevolg van daden van de ex-bestuurders Olivier Somers, Johan Timmermans, Thierry Steemans en Stefaan Vanroy, respectievelijke een voormalig hoofdaandeelhouder, de ex-voorzitter, de ex-financieel directeur en de ex-sportief verantwoordelijke van de club. Maar Penninckx laat zich publiek nog altijd geen onvertogen woord over hen ontvallen. 'Die vier mensen zijn onschuldig tot het tegendeel bewezen is', aldus Penninckx.

Nochtans werden de vier ook door het BAS nog eens veroordeeld, terwijl in eerste aanleg de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond hen ook al schuldig had geacht. Maar Penninckx zegt: 'De rechtssystemen zijn voor die mensen nog niet uitgeput.' Zo geeft hij aan nog zaken voor de burgerlijke rechtbank te verwachten.

Somers' aftocht

Ook op het vertrek van Somers, vlak vóór de BAS-zittingen, komt Penninckx terug in Sport/Voetbalmagazine. Penninckx kocht de aandelen van zijn ex-medehoofdaandeelhouder bij KV en bezit nu 72 in de plaats van 36 procent van de KV-aandelen.

Over Somers' aftocht zegt de Mechelse ingenieur: 'Was dat intermenselijk makkelijk? Nee. Heb ik er respect voor dat dat besluit toch genomen is? Ja. Dat bij de laatste pleidooien rekening kon worden gehouden met de stappen die de club gezet had, respecteer ik ten zeerste.'

