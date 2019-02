Peter Callant stopt als voorzitter van KV Oostende, Frank Dierckens is opvolger

Callant wil zich 'na een zeer intens jaar opnieuw meer kunnen toeleggen op zijn verzekeringsbedrijf', zo meldt KVO vandaag in een persbericht.

'Dierckens is als CEO van Diaz Sunprotection al drie seizoenen sponsor van KV Oostende. Begin dit seizoen nam hij al 10 procent aandelen van Peter Callant over en nu engageert de ondernemer uit Tielt zich nog verder bij de club. Hij wordt hoofdaandeelhouder en ook voorzitter', zo klinkt het.

Dierckens, die alle aandelen van Callant verwerft, voert meteen ook een kapitaalsverhoging door.

Opvolger van Coucke

Begin februari 2018 werd Callant voorgesteld als de nieuwe sterke man bij de kustploeg, waar hij Marc Coucke opvolgde. De flamboyante zakenman moest KVO verkopen nadat hij Anderlecht had overgenomen.

'Het voorzitterschap van KV Oostende heb ik altijd met volle inzet op mij genomen', verklaart Callant. 'Vandaag mogen we trots zijn op wat er extrasportief is gerealiseerd. We maakten ook sportief de goeie keuzes op het vlak van coaching-staf en management. Maar de voorbije weken is gebleken dat de combinatie met mijn functie als CEO van Callant Verzekeringen & Financieel Advies steeds zwaarder zou worden. De transferperiode, het licentiedossier, de budgetcontrole, de uitbouw van het team, het businessnetwerk en de uitgebreide extra-activiteiten zijn allemaal wat veel geworden. Bovendien kunnen we KVO nu financieel nog sterker maken.'

'Frank Dierckens zal het laatste luik van de sanering binnen de club rond maken en kan daarna voortbouwen op de basis die we afgelopen jaar hebben gelegd', vervolgt Callant. 'Ik moet hem bedanken dat hij de leiding wil nemen om die stap naar het volgende niveau te zetten. KVO zal altijd op mij kunnen blijven rekenen als sponsor. Zelf leg ik me nu opnieuw toe op de expansie van Callant Verzekeringen en Financieel Advies, waar we ook voor een nieuwe overname staan.'

Dierckens omschrijft zichzelf als voetballiefhebber en had naar eigen zeggen altijd al de 'goesting' om zich verder te engageren in een club. 'Betrokken zijn bij de ontwikkeling van een visie, deel uitmaken van de structuur en beslissingen nemen. Dat engagement vloeit voort uit mijn geloof in de rendabiliteit van een voetbalclub en de kracht om via de sport ook zakelijk progressie te maken', stelt de CEO van Diaz Sunprotection. 'KV Oostende kan met de gezonde ondernemersgeest van een aantal betrokken mensen een vaste waarde worden in de subtop van de Belgische Pro League.'

'Marc Coucke bracht ons als KV Oostende de enorme ambitie bij. Hij leerde ons hoe een club als KVO ook aantrekkelijk kon zijn voor zakelijke partners', aldus Dierckens. 'Daar zijn we hem enorm dankbaar voor. Onder Peter Callant bleef het succes van dat enorme businessnetwerk intact, maar we moesten onze ambitie bijschaven en strikt het budget gaan respecteren. We hebben de club op de juiste manier gesaneerd en gestructureerd. Alle credits hiervoor aan mijn voorganger, die een ontzettend moeilijke opdracht had. Maar het is hem gelukt. Hij gaf KV Oostende een nieuwe identiteit, jong, Belgisch, hard werken, de club van de volkse fan én van de zakenman. Tegen eind dit seizoen moeten we die sanering afgewerkt hebben en opnieuw aan de uitbouw van KVO denken. Daarom zullen we ook een kapitaalsverhoging uitvoeren, zodat deze club toch groeiperspectieven behoudt. We moeten drijven op eigen inkomsten door verstandige beslissingen te nemen en een meerwaarde te realiseren via een doordacht transferbeleid', besluit Dierckens, die vindt dat KVO 'hoger moet mikken dan de voorbije twee seizoenen'.