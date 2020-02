Terwijl kampioen KRC Genk knokt voor een plaats in PO1, denkt Peter Croonen als voorzitter van de Pro League ook na over de toekomst van het Belgische profvoetbal.

Twee en een half jaar is Peter Croonen voorzitter van KRC Genk, sinds juni vorig jaar draagt hij een tweede pet: die van voorzitter van de Pro League.

Wat KRC genk betreft, gelooft hij in de nieuwe coach Hannes Wolf: 'Wat zo'n groep als de onze nodig heeft, is een trainer die niet alleen wil winnen, maar ook het beter maken van spelers in zijn DNA heeft. Hier zijn allemaal zeer getalenteerde spelers die zich constant afvragen: zit ik hier bij Genk nog op mijn plaats? Zo'n groep moet constant voelen dat er een nieuwe lat is waar ze over moeten. De meeste jongens hier hebben coaches nodig die hen het gevoel geven dat ze hier nog elke dag bij kunnen leren.'

'Ik denk dat Felice Mazzu net iets te veel respect toonde voor de club, dat hij net iets te weinig zelf de lat durfde te leggen. Wolf is een tactisch zeer onderlegde coach die de Duitse duidelijkheid combineert met warm mens zijn. Wat ik zie en hoor van de spelers is: deze trainer maakt ons beter.'

Hoe dan ook blijft de ambitie van Genk: PO1 spelen. En het eigen budget omhoog krijgen. Dat lukt geleidelijk. 'Dat iemand van het niveau Sander Berge hier drie jaar geweest is, is een grote stap vooruit voor ons. Milinkovic-Savic was hier zes maanden, Ndidi amper één jaar. Toen waren we financieel niet in de mogelijkheid die aanbiedingen te weigeren, nu kunnen we met onze financiële mogelijkheden zelf veel meer de timing bepalen.'

BeNeLiga

Kan Genk nog groeien in een Belgische voetbalcontext, of heeft het daarvoor een schaalvergrotende competitie nodig? Croonen bekijkt het debat over een BeNeLiga genuanceerd. Want: 'De kans dat wij in zo'n systeem kunnen zakken, is reëel. Dat kans dat wij geen Europees spelen ook. Er zijn nog veel vragen die moeten beantwoord worden voor wij én de meeste clubs een antwoord kunnen geven op de uiteindelijke vraag: willen we die BeNeLiga?'

Voor de meeste clubs zou zo'n model positief kunnen zijn, vindt hij: 'Op voorwaarde dat je een goed liftsysteem instelt tussen de BeNe Liga en de nationale competitie. Dan hebben we het over één directe daler per land, en één die PO speelt. Dus twee potentiële dalers en stijgers per land, zodat je een heel open competitie krijgt.'

Het economisch potentieel van een BeNe LIga zou groot genoeg zijn om de zesde liga in Europa te worden. 'Nu zijn wij nummer acht en Nederland is nummer elf. Gaan we niet samen, is de kans groter dat we voorbijgestoken worden dan dat we nog stijgen. De kwaliteit van een liga wordt bepaald door het aantal topclubs. Hoe meer topmatchen, hoe meer topclubs.'

Lees het volledige interview met Peter Croonen in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 12 februari.

