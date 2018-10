Peter Maes is in verdenking gesteld, maar vrij onder voorwaarden

Dat bevestigde zijn raadsman Dirk Vanden Boer na afloop van het verhoor.

De voorwaarden houden in dat hij zijn werk kan doen en trainer kan blijven, maar geen contact mag hebben met de pers over dit dossier en zich moet aanbieden als de politie dat vraagt. 'Hij is bereid tot volledige medewerking met het gerecht,' aldus de advocaat.

Peter Maes werd door de onderzoeksrechter verhoord in verband met het financiële luik van de zaak en niet met het luik van matchfixing. 'Hij is bereid tot volledige medewerking met het gerecht,' zegt zijn advocaat. 'Hij is ondervraagd geweest over de constructies die zijn opgezet in het fiscale dossier en hij heeft meegedeeld wat hij hiervan weet.'

De makelaar van Maes is Dejan Veljkovic, een van de spilfiguren in het gerechtelijk onderzoek. Hij zit al twee weken in de cel.

Door de vrijlating onder voorwaarden kan Maes opnieuw de trainingen leiden bij Lokeren. Volgens zijn advocaat gaat de Limburger eerst thuis bekomen en daarna zijn werk hervatten. Dinsdag werd de training geleid door zijn assistent, de IJslander Arnar Vidarsson.

Ook voorzitter Roger Lambrecht is maandag ondervraagd in het kader van operatie Propere Handen, zo vernam persagentschap Belga uit gerechtelijke bronnen. Hij mocht na verhoor beschikken.