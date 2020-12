De aanstelling van Peter Maes bij STVV wekte hier en daar verwondering, maar in wezen verdient iedereen een tweede kans, schrijft Jacques Sys.

Waar is de tijd dat de voetbalwereld in de kerstperiode een paar weken tot stilstand kwam en iedereen de batterijen kon herladen? Nu wordt er na Kerstmis gevoetbald en er is een korte break voor de bal in het weekend van 10/11 januari weer rolt.

...

Waar is de tijd dat de voetbalwereld in de kerstperiode een paar weken tot stilstand kwam en iedereen de batterijen kon herladen? Nu wordt er na Kerstmis gevoetbald en er is een korte break voor de bal in het weekend van 10/11 januari weer rolt. Corona zorgt ervoor dat de kalender door elkaar geschud wordt en de grenzen van de overbelasting, die eigenlijk al zijn overschreden, nog verder worden verlegd. Iedereen weet het, maar niemand doet er iets aan. Er zijn niet alleen de wedstrijden van de clubs die Europees spelen, maar ook van andere verenigingen. Het moordend tempo waarin bijvoorbeeld Royal Excel Mouscron zijn matchen moest afwerken is alles behalve gezond. Overal in Europa worden de verhoudingen door corona door elkaar geschud en zijn het niet langer de traditionele topclubs die de rangschikking aanvoeren. In Spanje staat Real Sociedad bovenaan, in de Duitse Bundesliga Bayer Leverkusen, in Frankrijk voeren Lille en Olympique Lyon de ranglijst aan, in Engeland Tottenham en in Italië AC Milan. Topclubs moeten in het huidige tijdperk roteren, het zorgt voor onverwachte uitslagen. Ook in de Jupiler Pro League is het enige voorspelbare de onvoorspelbaarheid. Er zit geen stabiliteit in de prestaties, geen nuance in de beoordelingen. Nog maar een paar weken geleden werd Beerschot zelfs een titelkandidaat genoemd. Van de prognoses die er voor het begin van het seizoen werden gedaan, schiet er in ieder geval niets meer over. Club Brugge overheerst de competitie niet, dat de kern daar aanvankelijk amper werd verfrist lijkt eerder een nadeel dan een voordeel. KAA Gent is niet de verwachte uitdager geworden en zet met vier trainers in vier maanden een triest record neer. Beerschot en OH Leuven, in een klimaat van wurgende onzekerheid aan het seizoen begonnen, doen het dan weer uitstekend. Antwerp leek te bevestigen maar krijgt nu een terugval. En Anderlecht staat model voor de grilligheid van deze competitie: een goeie wedstrijd vrijdag tegen KRC Genk na weken matig voetbal. Trainers zijn geen wonderdokters en het volstaat niet om Vincent Kompany alle verantwoordelijkheid te geven om van paars-wit plots weer een sprankelende scoringsmachine te maken. Hein Vanhaezebrouck probeert nu met zijn goddelijke status bij KAA Gent het tij te doen keren, net zoals Peter Maes bij STVV. Diens aanstelling wekte hier en daar verwondering, maar in wezen verdient iedereen een tweede kans. Vreemd dat Maes bij zijn voorstelling wees naar de media die de witwaspraktijken waarvan hij in de Operatie Propere Handen wordt beschuldigd steeds weer vanonder het stof halen. Terwijl dat natuurlijk geen voetnoot is. Maes moet niet zeuren, maar zich concentreren op zijn job en zoals hij al vaker in het verleden deed met zijn vakmanschap ook een nieuwe ploeg beter maken. Daarin past ook geen uithaal naar zijn voorganger zoals hij dat vorig weekend meende te moeten doen toen hij de trainingsaanpak van Kevin Muscat in vraag stelde. Los daarvan blijft het jammer dat alle beschuldigingen in Operatie Propere Handen nog niet zijn onderzocht. Tot dat niet is gebeurd, zal er over bepaalde namen een schaduw blijven hangen. Zeven trainerswissels zijn er tot dusver doorgevoerd in deze competitie, maar doorgaans camoufleren ze alleen de kern van het probleem. Die ligt vaak in een verkeerde invulling van de spelerskern. Gegarandeerd komt het in januari weer tot een hoge transferactiviteit. Het nieuwe nummer van Sport/Voetbalmagazine overbrugt een periode van twee weken. We zijn er terug op woensdag 30 december, met onder meer een aparte terugblik op het voorbije jaar. We wensen onze lezers mooie en vooral veilige kerstdagen.