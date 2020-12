STVV heeft een week na het ontslag van de Australiër Kevin Muscat een nieuwe coach gevonden. Peter Maes neemt het roer over bij de Kanaries, die na 15 speeldagen op een voorlaatste plaats staan.

De 56-jarige Maes zat zonder werkgever sinds zijn contract bij 1B-club Lommel vorige zomer niet werd verlengd. Hij was er sinds oktober 2019 aan de slag.

De Limburgse ex-doelman coachte achtereenvolgens Verbroeding Geel (2002-2006), KV Mechelen (2006-2010), Lokeren (2010-2015), KRC Genk (2015-2017) en opnieuw Lokeren (2017-2018). In 2018 raakte Maes in opspraak in het voetbalschandaal Propere Handen. De Limburger werd toen in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Even later, op 27 oktober 2018, werd hij ontslagen bij Lokeren.

Na het vertrek van Muscat nam beloftecoach Stef Van Winckel ad interim over bij STVV. Afgelopen zaterdag verloren de Truienaars met 1-0 bij Club Brugge. In de stand staan ze pas zeventiende en voorlaatste met 11 punten uit vijftien matchen. Zaterdag (12 december) speelt STVV op Stayen gastheer voor Charleroi.

