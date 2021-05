Peter Maes verlaat STVV en wordt de nieuwe trainer van Beerschot. Hij tekende op het Kiel een contract tot 2024.

Dat heeft Beerschot zelf bekendgemaakt met een filmpje op zijn Twitterpagina.

Peter Maes was pas sinds december 2020 in dienst bij STVV, waar hij de ontslagen Kevin Muscat opvolgde, en had er nog een contract tot de zomer van 2023.

Met de komst van Peter Maes komt er ook een einde aan het hoofdtrainerschap van Will Still bij Beerschot. Maes moet de Antwerpse club, die dit seizoen als promovendus na een sterke start uiteindelijk als negende eindigde en zo net naast een plaats in de Europe play-offs greep, aan het nodige succes helpen.

Ex-club

'Ik heb een verleden bij Beerschot, ik heb hier mooi afscheid kunnen nemen als voetballer,' legt de Limburgse ex-doelman (56) zelf uit in het filmpje. 'Toen heb ik Beerschot leren kennen als een warme en hardwerkende club, die swingt, niet alleen op maar ook naast het veld.

'Ik wil altijd zo hoog mogelijk mikken als coach en ze hebben mij hier een mooi project voorgesteld voor drie jaar.'

'Peter Maes is een trainer met een sterke persoonlijkheid', reageert voorzitter Francis Vrancken. 'De keuze voor hem was eenvoudig. Ik ben ervan overtuigd dat hij met al zijn ervaring de meest geschikte trainer is voor Beerschot. Hij zal ons met veel spelvreugde door ons tweede jaar in 1A leiden.'

Ondervoorzitter Walter Damen treedt zijn preses bij. 'Door Peter Maes aan te trekken heeft de club duidelijk voor ervaring gekozen. Iedereen weet dat een tweede seizoen in 1A niet steeds het meest eenvoudige is. Peter Maes is dan ook een logische keuze. Ik hoop met hem minstens evenveel voetbalplezier te beleven als tijdens het vorige seizoen.'

Lees ook een portret van Peter Maes, bikkelharde Limburger: 'Je bent fan van hem of je haat hem'

