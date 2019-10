1B-club Lommel heeft Peter Maes voorgesteld als nieuwe coach. Exact een jaar geleden kwam hij nog in opspraak door Operatie Propere Handen en werd hij ontslagen door Lokeren.

Lommel SK, de nummer 7 in 1B, heeft vandaag/donderdag verrast met de aanstelling van Peter Maes als nieuwe coach. Maes kon zelf nog kiezen om naar Cercle te gaan, maar koos voor Lommel omdat hij dichter bij huis wou werken. Voor Maes voelt het aan als thuiskomen. De Limburger is zelf afkomstig van Lommel en brak door als doelman bij derdeklasser Lommel. Daarna speelde hij nog voor Anderlecht, Beveren, Standard en Germinal Beerschot.

Exact een jaar geleden werd Peter Maes nog genoemd in Operatie Propere Handen, het gerechtelijk onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, omdat hij zwart geld zou hebben gekregen van makelaar Dejan Veljkovic, de spilfiguur in het verhaal. Even later werd hij ook ontslagen door Lokeren. 'Ik had heel wat oplapwerk de laatste tijd. Ik heb daar toen niet op gereageerd en ga dat nu ook niet doen. Mijn taak is nu Lommel en daar wil ik slagen', kwam Maes daar kort op terug.

"Ik wil weer plezier hebben in het voetbal. Het maakt me niet uit op welk niveau dat is. Het draait om wat ik kan overbrengen op het veld. Ik wil de spelers beter maken. Dat is wat ik graag doe. Ik ben als coach niet veranderd door wat er gebeurd is. Ik ben nog altijd even ambitieus."

"Ik ben hier om resultaten te halen en om zo ook weer volk naar het stadion te lokken. Ik speelde hier voor 3.000 tot 4.000 man in derde en tweede klasse. Dat wil ik opnieuw creëren', besloot Peter Maes.

De 55-jarige Limburger neemt de plaats van Stefán Gíslason. De IJslander werd ook meteen aan de deur gezet. Hij is zo het slachtoffer van de tegenvallende resultaten van de Limburgse club. Lommel staat pas voorlaatste in 1B en heeft nog maar één keer kunnen winnen op 10 wedstrijden. Enkel Roeselare doet nog slechter.