Door het coronavirus moeten ook oprofvoetballers en clubmedewerkers het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag: Peter Morren, communicatieverantwoordelijke bij KRC Genk.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit? Peter Morren: 'Normaal vertrek ik altijd voor 8 uur richting Genk, en nu ik van thuis uit werk, ben ik ook altijd voor 8 uur op. Ik lees de kranten, kijk andere berichten na op websites en sociale media, neem het persoverzicht door, zodat ik meteen mee ben met alle verhalen. Tegenwoordig ontbijt ik wat regelmatiger, maar tussendoor wat vasten doet soms goed.'Genoeg werk doorheen de dag, want we zijn met ons communicatieteam toch heel actief op sociale media. Het onderhouden van de persrelaties en behandelen van de interviewaanvragen is natuurlijk niet gestopt. Ik ben ook bezig met een paar projecten voor de wat langere termijn.''Tussendoor kom ik eigenlijk amper buiten, tenzij even in mijn tuin. Ik ga wel nagenoeg elke dag met onze hond wandelen - soms kort, soms lang, bij ons in het dorp (Kumtich, nvdr) en door de velden. Mijn werkdag loopt ook vaak 's avonds nog door, maar ik zorg wel altijd voor het avondeten. Ik kook graag, dat is pure ontspanning voor mij.'Heeft het feit dat je nu veel vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten? 'Die langere wandelingen met de hond zijn zeker een surplus, daar kom ik anders te weinig toe. Ik heb niet het gevoel dat ik al echt meer vrije tijd heb, tenzij dan een beetje in het weekend. Daar kan onze tuin de komende weken nog baat bij hebben.'Hoe probeer je het gebrek aan voetbal te compenseren?'Uiteraard mis ik het actieve voetbal, onze ploeg die traint en wedstrijden speelt. Ik ben voor onze sociale media en voor een project in de toekomst wel in ons beeldarchief gedoken. Ik bekijk dus nog altijd wel vrij veel voetbal. En voorts: lezen. Van verhalen of analyses op websites tot boeken. Heerlijk.'Hoe bang ben je van het coronavirus?'Dat valt wel mee. Ik probeer me strikt aan de voorschriften te houden, zodat ik bij dat deel van de bevolking blijf dat niet besmet raakt. Alleen ben ik er niet meer zeker van of dat op termijn wel een goeie zaak is. Uitstel van iets onvermijdelijks? Nu, ik heb niet te klagen van mijn weerstand. Ik heb zelfs nog nooit gewone griep gehad.'Met wie van de club heb je nog contact en hoe gebeurt dat?'Behalve met mijn collega's van het communicatieteam heb ik het meeste contact met technisch directeur Dimitri de Condé. We praten elke dag wel over de actualiteit rond onze ploeg, onze spelers, onze club of de huidige situatie in het voetbal. En we kijken ook naar volgend seizoen. 'Ook met algemeen directeur Erik Gerits heb ik regelmatig contact. Ik zorg er ook voor dat ik de voeling met trainer en spelers niet helemaal verlies en bel hen geregeld op of doe een videochat, ook al heb ik niet meteen een dringend verzoek.