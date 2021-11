Naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Klare Taal', waarin hij zijn beste columns uit de laatste 15 jaar tegen ht licht van vandaag houdt, sprak Sport/Voetbalmagazine met Peter Vandenbempt over zijn ervaringen met het Belgisch voetbal. Een voorsmaakje.

Wat is er overgebleven van de verwondering waarmee je in het vak bent gestapt?

Peter Vandenbempt: 'De bewondering om het spel zelf. Er zijn nog altijd seconden tijdens wedstrijden waarin ik een gelukzalig gevoel krijg en besef: hier zit ik toch maar mooi. Dat kan de finale van een EK op Wembley zijn, maar ook een Standard-Anderlecht op een zondagmiddag in een zinderend Sclessin. Elke keer nog kijk ik uit naar een wedstrijd. Het spel zelf heeft me nog nooit ontgoocheld, al is mijn enthousiasme al een paar keer flink op de proef gesteld, zeker door de zaak-Ye, waar ik tot mijn opluchting kon vaststellen dat ik zelf geen van die wedstrijden had gevolgd. Ik herinner me wel één wedstrijd om het behoud tussen Lokeren en Lierse, met op en rond het veld veel volk van Dejan Veljkovic. Je moest geen geweldige voetbalspecialist zijn om te zien wat daar gebeurde, gewoon vrienden ondereen. Nadien heb ik tegen mijn baas gezegd: wedstrijden om het behoud op de laatste speeldagen doe ik niet meer.

Denk je dat het straks anders wordt?

Vandenbempt: 'Ik weet het niet. De figuur van Mogi Bayat is voor mij de verpersoonlijking van het gebrek aan echte wil bij nog te veel mensen in het Belgische voetbal om het anders te doen. Ik weet dat er ook velen zijn met goeie bedoelingen, maar wie met iemand als Bayat met diens lange kerfstok zaken blijft doen, moet mij niet komen zeggen dat hij met een propere lei wil beginnen.

'Ons voetbal zou veel beter worden als de grote clubs samenwerken in plaats van te proberen elkaar vliegen af te vangen. Ook in de Pro League wil iedereen nog altijd het liefst de beste zijn ten koste van de andere. In de Duitse Pro League is dat blijkbaar anders, het algemeen belang is er geen loos begrip - en kijk naar het succes van de Bundesliga. Maar de vraag is: willen we het oplossen of hebben we baat bij de bestaande situatie?

Denk je daar nog aan wanneer een wedstrijd op gang wordt gefloten?

Vandenbempt: 'Neen. Zodra die wedstrijd begint, draai ik een knop om. Ik zie zo'n 130 wedstrijden per jaar en begin er altijd met veel optimisme aan, of het nu Union-Charleroi is dan wel Bayern-Benfica. Natuurlijk zit in mijn achterhoofd dat PSG en Manchester City foute clubs zijn, die op een niet-rechtmatige manier geraakt zijn waar ze nu staan. Maar eenmaal PSG-City begint, concentreer ik me op het geweldige voetbal dat hun spelers op de mat brengen.

Er ís mensenhandel in het voetbal, maar een reguliere transfer waarbij een speler die van club A naar club B gaat en daar een (veel) beter contract krijgt, heeft daar echt niets mee te maken.' Peter Vandenbempt

'Je moet oog hebben voor de excessen, maar je mag niet overdrijven. Als een integer man als Karel Van Eetvelt praat over mensenhandel in het voetbal, vind ik dat een pijnlijke belediging voor de echte slachtoffers van mensenhandel. Er ís mensenhandel in het voetbal, maar een reguliere transfer waarbij een speler die van club A naar club B gaat en daar een (veel) beter contract krijgt, heeft daar echt niets mee te maken.'

Kortom: het is niet allemaal kommer en kwel.

Vandenbempt: 'Neen. Over onze competitie wordt vaak te negatief gedaan. Het is een moeilijke competitie, met tactisch geschoolde trainers. Maar dat we na de G5 de beste competitie van Europa zijn, daar ben ik het nu ook niet mee eens. En dat we zoveel beter zijn geworden door de play-offs vind ik ook niet. Dat we in staat zijn om SimonMignolet terug te halen, heeft niets te maken met dat systeem maar met het televisiecontract, dat in plaats van 30 miljoen euro 100 miljoen opbrengt, waardoor je betere spelers kunt halen. Tv-rechtenhouders hebben mij trouwens altijd gezegd dat wel of geen play-offs voor hen niets uitmaakt.'

