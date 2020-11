Peter Verbeke, de Head of Sports van Anderlecht, heeft er een enorm drukke transferperiode opzitten. Sport/Voetbalmagazine zocht hem op. Een voorsmaakje.

Hij heeft al behoorlijk wat ervaring kunnen opdoen bij KAA Gent en Club Brugge en moet er nu voor zorgen dat Anderlecht uit de grootste crisis van zijn bestaan komt. De ambitieuze workaholic Verbeke moest al behoorlijk wat heilige huisjes slopen in Brussel. Na het gedwongen vertrek van goudhaantje Jérémy Doku maakte hij ondertussen wel werk van contractverlengingen voor Killian Sardella, Antoine Colassin, Francis Amuzu en Marco Kana. 'De enige manier is naar boven', zo luidt het devies op Neerpede sinds zijn aanstelling. 'We komen terug en zijn op de goede weg. Het potentieel van een topclub hebben we.'

Wat verbaasde je het meest sinds je hier begon?

Peter Verbeke: 'Het gebrek aan een duidelijke visie en strategie voor de A-kern. Terwijl dat net de sleutel is voor de uitbouw van een modern voetbalbedrijf. Daarnaast moeten we beseffen dat we een Belgische topclub zijn en niet kunnen wedijveren met bepaalde buitenlandse clubs. Ons succes moet gebouwd worden op opleiding, slimme rekrutering en squad stability. '

Kun je dat even uitleggen?

Verbeke: 'Neerpede is een jeugdcentrum dat op Europees vlak al een grote uitstraling heeft. Kijk naar de recente transfers van Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers en Jérémy Doku. Maar die factor alleen is onvoldoende. Anderlecht moet via een performante scouting ook spelers met groeipotentieel rekruteren. En, ook belangrijk: hen omringen met voldoende ervaring. Je wint geen titels met enkel jongens van achttien tot twintig.

Het was niet logisch dat we over een speler-trainer beschikten en twee coaches hadden. Peter Verbeke

'Om continuïteit te hebben mag je niet elk jaar tien nieuwkomers in je kern droppen. Je moet er dus naar streven om talenten veel langer te houden. Onze jonge spelers moeten eerst sportief succes boeken, Europees spelen. Wanneer hun marktwaarde het hoogst is, kunnen we een verkoop overwegen. In één transferperiode dertig transacties, dat is iets wat ik niet meer wil.

'Als wij Anderlecht als een bedrijf met een langetermijnvisie verder willen uitbouwen, dan dienen we ook bijzonder goed te luisteren naar wat er financieel mogelijk is. Een van mijn eerste 'ingrepen' was om de CFO in mijn bureau te zetten. Elk sportief besluit zal nu en in de toekomst altijd verlopen via het financiële departement. Dat wil ik graag nog eens benadrukken. Een transfer, een ontslagvergoeding, andere aanwervingen, altijd moet alles binnen onze mogelijkheden liggen.'

'Om continuïteit te hebben mag je niet elk jaar tien nieuwkomers in je kern droppen.'

Er heerste te veel onduidelijkheid?

Verbeke: 'Absoluut. Het was niet logisch dat we over een speler-trainer beschikten en twee coaches hadden. Onze technische staf hervormden we daarom echt heel drastisch. Met Vincent Kompany hebben we een jonge coach van amper 34 in zijn eerste jaar als hoofdtrainer, maar we zijn allemaal overtuigd van zijn potentieel. Hij heeft de kwaliteit om een absolute toptrainer te worden, door zijn intelligentie, hard werk, visie en het feit dat hij zich goed laat omringen. Jelle ten Rouwelaar is een nieuwe doelmannentrainer, Nicolás Frutos is een jonge assistent, ook hen moeten we voldoende ondersteunen.

'Daarom is er Gert Vande Broek, die hen bijstaat voor coaching, groepsdynamiek en motivatietechnieken. Hij schept een academisch kader, maar geeft ook concrete tips. Die zijn een dag later in de praktijk onmiddellijk toepasbaar. Met Damian Roden uit de Premier League stelden we iemand jong aan als Director of Performance, waar alles onder valt qua fysieke, medische en mentale begeleiding, maar ook voeding. En sinds 1 november werken we samen met het UZ van Gent, met Luc Van Den Bossche als nieuwe hoofdarts. Ook in de Academy moeten we alert blijven. Het komt erop aan onszelf te blijven uitdagen. Die leidende rol in België en Europa willen wij behouden.'

