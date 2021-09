Met de nodige vertraging, veroorzaakt door een stroeve transferperiode, ziet CEO Peter Willems zijn ploeg weer op het goede spoor belanden.

Het doel heiligde duidelijk de middelen afgelopen vrijdag bij het felbevochten 1-1-gelijkspel van OH Leuven op Club Brugge. Marc Brys wilde geen opendeurdag houden, ook al werd hij vorig seizoen geprezen om zijn bewegingsvoetbal. 'Maar toen werd het hier wel 3-0', klonk het koel uit de mond van de Antwerpse coach. Ditmaal stonden dus collectieve blokvorming, weinig ruimte tussen de linies en prikken uitdelen voorop. 'Het is een zege dat wij hier een punt behaalden', concludeerde Brys. De balans na negen speeldagen is een zeventiende stek met amper acht punten, één schamele zege en een doelpuntenverhouding van 9-17. Afgelopen zondag vertrok de OH Leuventrainer met zijn voltallige spelerskern richting Nederland, om daar in alle rust afgezonderd de komende competitiepartij tegen Beerschot voor te bereiden. Een cruciaal treffen tussen twee teams die vorig seizoen als frisse nieuwelingen in 1A na negen speeldagen vierde (Beerschot) en vijfde stonden. Beerschot staat nu laatste, met 1 op 27. 'De grootste verbazing was voor ons dat de mercato heel stroef verliep', weet CEO Peter Willems. 'Wij hadden een duidelijk plan, met daarbij het afscheid van 24 spelers. Voorzien was om 12 tot 13 inkomende bewegingen te doen. Uiteindelijk deden we er 12. Ook ik had het allemaal iets vlugger gewild. De echte reden kan ik niet meteen aanduiden, maar door het EK kwam de markt laat op gang. Wij begonnen bijzonder vroeg aan de voorbereiding, omdat onze competitie snel start. Misschien is dat niet voor herhaling vatbaar, want ook andere ploegen hadden daar last van. Door het feit dat we veel spelers nog laat moesten inpassen, komt dat mindere begin qua resultaten ergens ook niet geheel onverwacht. Het is logisch dat het nog niet de volle honderd procent loopt zoals verhoopt.' OH Leuven verloor in het tussenseizoen Kamal Sowah (via Leicester City intussen definitief bij Club Brugge) en eind augustus topschutter Thomas Henry (naar Venezia FC). Dat de betere spelers vertrekken, blijft een harde realiteit. 'Daar moeten we de juiste lessen uit trekken', vervolgt Willems. 'We kennen de pijnpunten. Gelukkig zagen we beterschap tegen Antwerp en Kortrijk. Langzaam maar zeker buigen we de curve om. Ons doel blijft hetzelfde: beter doen dan vorig seizoen. En dat is nog altijd mogelijk. Wij koesteren mooie ambities, maar op een duurzame manier. Die uitbouw kent soms wat vertraging. Noem dat gerust groeipijnen. Er is geen enkele reden tot paniek. We hebben er vertrouwen in dat het goed komt, want we zitten nog altijd achteraan in het peloton. De veilige zone is niet ver weg. Ik zag tegen Club een groep die er zijn hoofd voor wilde leggen.' Enkele maanden geleden werd de elfde plaats behaald met attractief spel, gedragen door aanvoerder/assistkoning Xavier Mercier met zijn aflossingspunten Sowah-Henry. Via een korte stage, waarbij alle nieuwkomers van de partij zijn, wil Brys nu dezelfde dynamiek installeren. 'Naast het inslijpen van de nodige automatismen, zullen andere jongens nog wat fysieke achterstand moeten inhalen. Het wordt ook belangrijk om de groep nog hechter te maken', beweert de CEO van OH Leuven. 'Onze trainer heeft ervaring genoeg om dat te realiseren. Marc is volledig betrokken in het proces, want wij communiceren heel open. Wekelijks zitten we minstens tweemaal samen. Alles verloopt duidelijk en correct. Zo hoort het. Er samen tegenaan gaan, dat wordt nu belangrijk. In teamsport is en blijft dat altijd een grote plus.'