Philippe Clement bekroond met Trofee Raymond Goethals

De twee andere genomineerden waren Ivan Leko (Club Brugge) en Marc Brys (Beerschot Wilrijk/STVV).

Onder de vleugels van Michel Preud'homme, laureaat in 2016, zette de voormalige Rode Duivel zijn eerste stappen in het vak bij Club Brugge. In 2017 mocht hij het als T1 proberen bij Waasland-Beveren. Daar werd hij in december van vorig jaar na een sterke seizoensstart weggeplukt door Racing Genk, momenteel koploper in de Jupiler Pro League.

Op de erelijst van de trofee volgt de 44-jarige Clement Felice Mazzu op.

De coach van Racing Genk ontving de prijs in het stadion van RWDM uit handen van Basile Boli. De voormalige Franse international (45 caps) speelde onder Raymond Goethals bij Marseille. In 1993 maakte de ex-verdediger tegen AC Milan het enige doelpunt in de finale van de allereerste editie van de Champions League. Tot op vandaag is Goethals de enige Belgische trainer die erin geslaagd is het kampioenenbal te winnen.

De Trofee Raymond Goethals wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld.