Philippe Clement: 'Ik heb mijn omgeving vaak verbaasd, maar mezelf nooit'

Philippe Clement (45) ontwierp zelf zijn huis, waar kunstwerken van zijn stiefvader hangen en hij woont met zijn nieuw samengesteld gezin. Een gesprek over zijn opvoeding vol filosofische en praktische gesprekken en de kunst om de verwachtingen steeds weer te overtreffen.

In een verre hoek van de woonkamer zit een zwarte kater weggedoken. Tussen zijn wilde haren door bekijkt hij het bezoek met een versufte blik. Spooky is al veertien jaar en heeft het moeilijk. Philippe Clement is net met hem bij de dierenarts geweest. 'Ik maak mij wel wat zorgen', zegt de trainer van KRC Genk. 'Want de dag dat die overlijdt...' Een stilte. 'Ik heb een heel sterke band met dat beestje.'

...