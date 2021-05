Architect van het succes van Club Brugge is Philippe Clement, wiens overeenkomst in het Jan Breydelstadion medio volgend jaar echter reeds afloopt. Het palmares van de voormalige Rode Duivel wekt ongetwijfeld ook wel de interesse van buitenlandse clubs.

'Met aanbiedingen ben ik nu helemaal niet bezig', vertelde Clement na de titelmatch in de catacomben van het Astridpark.

'Iedereen weet dat ik een hele speciale relatie met Club heb. Ik werk hier intussen 18 jaar, het is een tweede thuis geworden. Het moet dus al iets heel speciaal zijn vooraleer ik Brugge zou verlaten.'

Tweede titel op rij

Met de eerste titelverlenging in 43 jaar doorbrak blauw-zwart de vloek van Ernst Happel, destijds de succescoach bij de Bruggelingen en zelfs goed voor drie titels op rij. 'Ik ben dan ook heel fier op iedereen.'

'Je kan periodes en spelers moeilijk met elkaar vergelijken, maar wij zetten hier toch iets uniek neer, na een moeilijk jaar, in moeilijke omstandigheden. Het systeem met de play-offs en de halvering van de punten maakt het er niet meteen makkelijker op om twee keer op rij kampioen te worden. Dus ik schat dit toch net nog wel iets hoger in.

'Na een kampioenenjaar is het lastig om iedereen snel weer op scherp te krijgen, spelen in lege stadions is niet evident en dan is er nog dat hele covid-verhaal. We waren als een trein bezig, maar die werd abrupt gestopt. Spelers hebben terug moeten opbouwen naar hun beste vorm en dat heeft tijd gevraagd.

'In het begin van de play-offs gingen we te fel op zoek naar de drie punten en meteen nadien verloren we in Genk. Pas nadien zijn we terug vertrokken geraakt.'

