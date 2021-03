Donderdag (20u45) speelt Club Brugge op Sclessin tegen Standard in de kwartfinale van de Beker van België. Philippe Clement zit dan voor het eerst sinds zijn besmetting met het coronavirus opnieuw op de bank. 'Ik ben nog nooit zo ziek geweest', verklaarde de coach van de landskampioen woensdag op de persconferentie.

Ruim twee weken geleden, in aanloop naar de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League in Kiev, werd Club Brugge getroffen door het coronavirus. 'Het was een hectische periode. Ik ben nog nooit zo ziek en moe geweest. Ik had een paar dagen hevige koorts. Het is een lelijk beestje dat je niet in je lichaam wil hebben. Maar het werk liep wel door, er waren heel belangrijke wedstrijden en meetings. Ik heb alles gezien en gevolgd, ook de trainingen. Ik wil de staf van Club NXT heel erg bedanken voor de manier waarop ze alles ingevuld hebben', richtte de T1 zich tot onder meer Rik De Mil, in afwezigheid van Clement de interim-coach.

Philippe Clement staat sinds maandag opnieuw op het trainingsveld. Hij kon al Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Hans Vanaken en Noa Lang recupereren. 'Zij zijn beschikbaar voor de selectie voor de match tegen Standard', zei Clement. 'Wie al dan niet start, die knopen heb ik al doorgehakt. Van hen verwachten we echter niet dat ze 90 minuten zullen aankunnen.' Voor Charles De Ketelaere, Ethan Horvath en Mats Rits komt het duel nog te vroeg. Zij zitten nog in isolatie. Bas Dost is out met een hamstringblessure.

Met een noodploeg slaagde blauw-zwart er uiteindelijk niet in door te stoten in de Europa League. Dinamo Kiev won met 0-1 in Brugge, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. 'Na de terugmatch tegen Kiev was iedereen enorm teleurgesteld. Ik denk dat de groep een fantastische veertiendaagse heeft gedaan, we hebben het maximale uit de mogelijkheden gehaald. Zowel in de heen- als de terugmatch hadden we meer mogelijkheden dan Kiev om te winnen. We hebben tussendoor ook een heel goede match tegen OH Leuven (3-0 zege) gespeeld. Nu hebben we nog twee andere verhalen, de competitie en de beker, en die willen we succesvol afsluiten.'

