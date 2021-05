Sport/Voetbalmagazine legde zijn oor te luister bij enkele mensen die Noa Lang goed kennen. Onder hen ook zijn trainer Philippe Clement. 'Alle negatieve info is gewoon niet waar gebleken.'

In de relatief korte tijd die hij nu in ons land is, laat Noa Lang een totaal ander beeld van zichzelf zien dan dat er in Nederland van hem geschetst wordt, waar hij wordt neergezet als een moeilijke jongen die te veel met zichzelf bezig is. Die berichten bereikten ook Club toen ze zich over hem informeerden afgelopen zomer. 'Enerzijds was er dat positieve beeld over hem als persoon en speler, anderzijds werd hij ook omschreven als een patser, die geluiden waren dus beduidend minder goed', blikt trainer Philippe Clement terug. 'Maar we werken nu negen maanden samen en er is nog geen enkel voorval of probleem geweest met Noa. Integendeel zelfs. Alle negatieve info is gewoon niet waar gebleken; ik vind Noa een superleuke jongen om mee te werken en ben enorm tevreden over hem. Over zijn werk, hoe ontvankelijk hij is voor de dingen die je aanreikt, maar ook de band die er is tussen ons en die met de groep.'

Naast dat Lang een eigenwijs mannetje met branie is, is hij vooral een gevoelige jongen, die vertrouwen nodig heeft. 'Het is voor Noa superbelangrijk dat je open en eerlijk tegen hem bent en dan krijg je dat ook van hem terug', vervolgt Clement. 'Dat betekent ook kordaat en duidelijk zijn. Hij is gretig en wil leren, maar nog meer dan bij anderen moet de basis voor hem zijn dat er vertrouwen is. Als hij voelt dat hij dát heeft ... dan geeft hij het beste van zichzelf terug. Zo niet, dan trekt hij een muur op.'

Lang is dan ook een van jongens met wie Clement veel spreekt. 'Noa heeft wat meer aandacht nodig dan sommige anderen; hij is een van de spelers aan wie ik veel uitleg. Enerzijds door zijn gevoeligheid, anderzijds omdat hij erg impulsief is. Wanneer ik zie dat het begint te borrelen in hem probeer ik tussen te komen. We praten daar veel over. En hoe sterker je relatie is, hoe harder je ook kunt zijn.'

De twee spraken ook al over de toekomst. 'Ik denk dat het het beste is wanneer hij nog een jaar hier zou blijven. Ik heb het idee dat hij dat zelf ook zo ziet.'

Lees alle getuigenissen over de vedette van Club Brugge in Sport/Voetbalmagazine van 12 mei.

In de relatief korte tijd die hij nu in ons land is, laat Noa Lang een totaal ander beeld van zichzelf zien dan dat er in Nederland van hem geschetst wordt, waar hij wordt neergezet als een moeilijke jongen die te veel met zichzelf bezig is. Die berichten bereikten ook Club toen ze zich over hem informeerden afgelopen zomer. 'Enerzijds was er dat positieve beeld over hem als persoon en speler, anderzijds werd hij ook omschreven als een patser, die geluiden waren dus beduidend minder goed', blikt trainer Philippe Clement terug. 'Maar we werken nu negen maanden samen en er is nog geen enkel voorval of probleem geweest met Noa. Integendeel zelfs. Alle negatieve info is gewoon niet waar gebleken; ik vind Noa een superleuke jongen om mee te werken en ben enorm tevreden over hem. Over zijn werk, hoe ontvankelijk hij is voor de dingen die je aanreikt, maar ook de band die er is tussen ons en die met de groep.'Naast dat Lang een eigenwijs mannetje met branie is, is hij vooral een gevoelige jongen, die vertrouwen nodig heeft. 'Het is voor Noa superbelangrijk dat je open en eerlijk tegen hem bent en dan krijg je dat ook van hem terug', vervolgt Clement. 'Dat betekent ook kordaat en duidelijk zijn. Hij is gretig en wil leren, maar nog meer dan bij anderen moet de basis voor hem zijn dat er vertrouwen is. Als hij voelt dat hij dát heeft ... dan geeft hij het beste van zichzelf terug. Zo niet, dan trekt hij een muur op.'Lang is dan ook een van jongens met wie Clement veel spreekt. 'Noa heeft wat meer aandacht nodig dan sommige anderen; hij is een van de spelers aan wie ik veel uitleg. Enerzijds door zijn gevoeligheid, anderzijds omdat hij erg impulsief is. Wanneer ik zie dat het begint te borrelen in hem probeer ik tussen te komen. We praten daar veel over. En hoe sterker je relatie is, hoe harder je ook kunt zijn.' De twee spraken ook al over de toekomst. 'Ik denk dat het het beste is wanneer hij nog een jaar hier zou blijven. Ik heb het idee dat hij dat zelf ook zo ziet.'Lees alle getuigenissen over de vedette van Club Brugge in Sport/Voetbalmagazine van 12 mei.