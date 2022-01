Philippe Clement is de nieuwe trainer van de Franse topclub AS Monaco. De Nederlander Alfred Schreuder volgt de naar Monaco vertrokken Philippe Clement op als hoofdtrainer van Club Brugge. Dat maakte blauw-zwart maandag bekend. Schreuder tekende een contract voor onbepaalde duur en brengt zijn landgenoot Carlos l'Ami en de Oostenrijker Danijel Zenkovic als assistenten mee.

De 47-jarige Clement, die de afgelopen 2,5 seizoenen aan het roer stond bij Club Brugge, ondertekende in het prinsdom een contract voor drie seizoenen, tot 30 juni 2024. Met Johan Van Rumst, Jonas Ivens en keeperstrainer Frederic De Boever volgen er drie asisstenten in zijn zog.

Rik De Mil, coach van Club NXT, neemt tijdelijk over bij de hoofdmacht van blauw-zwart en trok maandag mee op winterstage richting het Spaanse Marbella.

Clement volgt in het prinsdom de Kroaat Niko Kovac op, wiens ontslag zaterdag officieel bekendgemaakt werd. Monaco staat na 19 speeldagen pas op een teleurstellende zesde plaats in de Ligue 1 met 29 punten. In de Champions League liep het in de voorrondes in het mes tegen Shakhtar Donetsk, waardoor de groepsfase van de Europa League als vangnet volgde. Daarin ging het als groepswinnaar van zijn poule rechtstreeks door naar de achtste finales.

Clement staat voor het tweede buitenlandse avontuur uit zijn carrière. In 1998-1999 speelde de voormalige Rode Duivel een seizoen voor het Engelse Coventry. Als trainer was hij alleen nog maar in eigen land aan de slag: als assistent bij Club Brugge (2012-2017) en hoofdtrainer van Waasland-Beveren (2017), Genk (2017-2019) en Club Brugge (sinds 2019).

Drie keer op rij werd Clement landskampioen: in 2019 met Genk, de voorbije twee seizoenen met Club Brugge. De West-Vlaamse club liet zich dit seizoen aanvankelijk ook opmerken in de Champions League, met een 1-1 gelijkspel tegen Paris Saint-Germain en 1-2 winst in Leipzig, maar eindigde uiteindelijk toch op de vierde en laatste plaats in zijn groep.

Alfred Schreuder

Clemten wordt als hoofdtrainer vervangen door Alfred Schreuder. De 49-jarige Schreuder, voormalig middenvelder van Feyenoord, RKC, Twente en Vitesse, staat voor zijn derde job als hoofdcoach. Eerder stond hij bij Twente (2014-2015) en Hoffenheim (2019-2020) aan het roer. Daarnaast was hij assistent bij Twente (2009-2014), Hoffenheim (2015-2018), Ajax (2018-2019) en Barcelona (2020-2021).

