Landskampioen Club Brugge staat op de vierde speeldag in groep A van de Champions League woensdagavond (21u) voor de lastige verplaatsing naar het Manchester City van Kevin De Bruyne. Blauw-zwart lijkt op papier kansloos, maar wil zich niet op voorhand gewonnen geven.

Club begon uitstekend aan de groepsfase met een punt in eigen huis tegen PSG en een zege in Leipzig, maar werd twee weken geleden in het Jan Breydelstadion door City met de neus op de feiten gedrukt. De Bruggelingen gingen kansloos onderuit met zware 1-5 cijfers, waardoor meteen duidelijk werd dat ook dit seizoen een derde plaats het hoogst haalbare is. Met vier punten halverwege de groepsfase heeft blauw-zwart alvast een bonus van vier punten op RB Leipzig dat PSG ontvangt en op de volgende speeldag naar West-Vlaanderen komt afgezakt. In het onwaarschijnlijke scenario van een Brugse zege in Manchester en tegelijkertijd een nederlaag van Leipzig tegen de Parijzenaars, is Club al zeker van minstens een overwintering in de Europa League.

Coach Philippe Clement kijkt met ambitie uit naar het treffen met de Engelse topclub. 'We zijn hier niet op schoolreis, we komen voor punten', zei de Brugse T1 dinsdag op een persmoment. 'Ik wil een ploeg die er heel hard voor gaat strijden. Na de wedstrijd zien we dan wel of we hiermee tevreden kunnen zijn. Alleen moet je realistisch zijn. Maar wij gaan er volledig voor en gaan proberen om morgen te stunten.'

Misschien is het wel een uitgelezen moment om City te treffen, want het team van Pep Guardiola verloor de voorbije twee wedstrijden. In de League Cup gingen ze er vroegtijdig uit tegen West Ham en in de Premier League werd er afgelopen weekend in eigen huis zowaar met 0-2 verloren van Crystal Palace. Een vermoeide Kevin De Bruyne gaf toen niet thuis en zal meer dan waarschijnlijk een speeldag rust krijgen op het kampioenenbal.

