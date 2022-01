Woensdag is Philippe Clement officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Monaco. Hij kwam ook kort terug op de situatie bij Club Brugge. 'De teneur in de kranten was negatiever dan die in de kleedkamer.'

'Ik ben heel tevreden om hier te zijn', begon Clement opgetogen over zijn komst naar Monaco. 'Ik ben in een erg ambitieus project gestapt met een mooi evenwicht in de spelerskern met jonge en ervaren spelers. Ik zat al eerder bij mooie clubs en heb nu de eer om te laten zien dat we hetzelfde kunnen neerzetten in Frankrijk als we eerder deden in België.'

Niko Kovac werd bij Monaco weggestuurd na een uitstekende reeks van één nederlaag in elf wedstrijden, maar Clement voelt daardoor geen extra druk. 'Ik denk daar eigenlijk nooit aan. Ik wil zorgen dat de sfeer in de kleedkamer goed zit en dat de spelers niet mogen vrezen voor een nederlaag. Het voelt niet aan als een groot examen nu de club zesde staat in het klassement. Ik voel ook niet de druk om meteen te presteren. Het waren drukke dagen waarin ik wat wedstrijden heb gezien van Monaco. Nu is het vooral tijd om de spelers te leren kennen.'

Clement dacht al langer aan vertrekken bij Club Brugge, maar het moment was nooit ideaal. 'De laatste tijd spookte het vaker door mijn hoofd om naar het buitenland te gaan. Maar de route die je in je hoofd uitstippelt, is nooit degene die het uiteindelijk wordt. Ik dacht er nu eigenlijk ook niet aan om te vertrekken bij Club, maar toen kwam Monaco opzetten met het project en ben ik vertrokken. Als de trein langskomt, moet je erop springen.'

AS Monaco staat momenteel slechts zesde in de Franse competitie. Achter de ongenaakbare leider PSG ligt alles wel op een zakdoek. Clement beseft dat de directie hoog mikt maar dat schrikt hem niet af. "Welke doelen ik stel? Dat is gevaarlijk om nu te zeggen met deze mensen rond mij", lachte Clement verwijzend naar sportief directeur Paul Mitchell en vicevoorzitter Oleg Petrov, die hem vergezelden bij zijn voorstelling. "Ik ben iemand die altijd alles wil winnen. Dat is steeds mijn doel. Als coach pas ik mij aan aan de kwaliteiten van mijn spelers. Maar ik wil een dominante ploeg zien, die met engagement speelt. Als trainers en spelers moeten wij elke dag alles geven zodat we ons doel om te winnen kunnen verwezenlijken."

Tot slot kwam Clement ook nog kort terug op de laatste maanden bij blauw-zwart. 'We zaten met een grote kern met jongens die de voorbije twee jaar alles hadden gewonnen. We hebben veel mooie momenten gekend en vandaag staat Club tweede in de competitie en zit het nog in de beker. Ik denk dan ook dat de teneur in de kranten veel negatiever was dan die de kleedkamer.'

